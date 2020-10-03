ЗАХОВАЙЛО: «Цена Цыганкова после ЛЧ может удвоиться или даже утроиться»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для киевского «Динамо» и «Шахтера».



— Как вам результаты жеребьевки ЛЧ для «Динамо» и «Шахтера»?

— Замечательная жеребьевка со всех сторон. Наконец-то мы сможем оценить, на каком уровне находятся наши клубы. Октябрь-ноябрь для Украины будет сказочным – сборная сыграет с Францией, Испанией и Германией, а «Шахтер» и «Динамо» с «Интером», «Ювентусом», «Барселоной» и «Реалом».



Не нужно пугаться имен. Все команды равны, а игра начинается при счете 0:0. При правильной организации игры и дисциплины можно творить чудеса даже против таких оппонентов. Надеюсь, что украинские клубы покажут себя с лучшей стороны.



Еще один важный нюанс – маркетинг и коммерция. Украинские болельщики получили хорошие афиши вместе с решением УЕФА позволить вернуть зрителей на стадионы. Кроме того, наши футболисты имеют возможность на фоне серьезных соперников привлечь внимание европейских клубов и увеличить свою трансферную стоимость. Цена, к примеру, Цыганкова при условии успешных выступлений в Лиге чемпионов, может удвоиться или даже утроиться.



Пикантность в группе «Динамо» добавляет встреча с «Ференцварошем», который возглавляет бывший игрок и тренер киевского клуба Сергей Ребров. Это важная тема, потому что в Европе говорят только о трех украинских тренерах – Реброве, Скрипнике и Рябоконе. Они имеют свой почерк, стиль, свое понимание игры и могут развиваться, идя в ногу со временем.



По противостоянию Реброва и Луческу напомню, что Сергей Станиславович с «Динамо» дважды переигрывал «Шахтер» Мирчи в борьбе за «золото» УПЛ. Такой успех киевлян тогда был одной из причин увольнения Луческу. Поэтому тренерский поединок будет принципиальным.



Добавлю, что «Динамо» имеет положительный опыт встреч с нынешним тренером «Барселоны», Рональдом Куманом. В 2012 году динамовцы дважды одолели его «Фейеноорд» в квалификации Лиги чемпионов (2:1 дома и 1:0 на выезде). Стиль, структура игры и видение футбола тренера не меняется длительное время. Болельщики говорят только о звездах футбола, однако такие вещи нужно тоже учитывать. Поверьте, чтобы Месси играл без мяча, достаточно очень активно действовать в опорной зоне и перекрыть каналы доставки мяча.



Первые результаты Луческу в «Динамо» говорят о классе тренера. Мирча умеет подготовить футболистов к матчу, очень много внимания уделяет тактике и индивидуальным беседам. Такие методы позволили в сжатые сроки сдвинуть ситуацию в команде с мертвой точки.



— На бумаге группового этапа все выглядит так, что «Динамо» и «Шахтер» будут бороться за третьи места в своих группах Лиги чемпионов. Это реальный сценарий?

— Не стоит бояться громких имен. В футбол играют одинаковые люди. Хочу напомнить слова метра и иконы Валерия Васильевича Лобановского: «Дисциплина и порядок всегда бьют класс». Если «Динамо» примет во внимание эти слова, то киевлян ждет успех.



Важную роль будет играть психологическая готовность игроков. Никто не может сказать, что «Динамо» и «Шахтер» — неопытные европейские бойцы. Футболисты на уровне сборных и клубов сыграли немало матчей. Считаю, что «Динамо» и «Шахтер» не побоятся именитых соперников в Лиге чемпионов. Я рад, что нам не попались британские клубы, потому что мы проигрываем англичанам в атлетизме. То же можно сказать и об итальянцах. С испанцами в этом плане легче, однако, когда они начинают кружиться, то у наших футболистов возникают «травмы» позвоночника и головокружение.



Именно это мы недавно увидели в матче сборных Украины и Испании. Чтобы конкурировать на таком уровне, нужно менять систему подготовки, особенно в детском футболе. К сожалению, у нас на детском, юношеском и профессиональном уровнях тренеры только делают вид, что понимают футбол, а на самом деле тормозят развитие игры.