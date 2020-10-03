Козлова / Линетт – Гауфф / Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 октября украинская теннисистка Катерина Козлова продолжит борьбу в парном разряде на Открытом чемпионате Франции.
Во втором круге украинка вместе с Магдой Линетт из Польши сразится против американского тандема Кори Гауфф / Кэти Макнелли, посеянного под 16-м номером. Встреча состоится вторым запуском на корте №12. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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