В субботу, 3-го октября, состоится матч пятого тура чемпионата Украины, в котором «Ингулец» сыграет против «Миная».
Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка», арбитр Николай Балакин даст стартовый свисток в 19:30.
«Ингулец» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Кропивницком можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Минай», за которой можно следить здесь.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.