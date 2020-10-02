В субботу, 3-го октября, состоится матч пятого тура чемпионата Украины, в котором «Ингулец» сыграет против «Миная».

Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка», арбитр Николай Балакин даст стартовый свисток в 19:30.

«Ингулец» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Кропивницком можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Минай», за которой можно следить здесь.