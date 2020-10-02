В Киеве запретили зрителей. Матчи сборной Украины могут перенести во Львов

В октябре команда Шевченко сыграет в Лиге наций против Германии и Испании

  • 02.10.2020 18:53
  • 3490 просмотров
  • 22 комментария
В Киеве запретили зрителей. Матчи сборной Украины могут перенести во Львов
© dynamo.kiev.ua. Арена Львов

На заседании техногенной комиссии Киевской городской госадминистрации 2 октября были рассмотрены письма УАФ и Минздрава о возможной отмене запрета болельщикам посещать футбольные матчи в Киеве.

Было принято решение: постановление о запрете посещения футбольных матчей зрителями в Киеве остается в силе. Дело в том, что в Украине и Киеве несколько дней подряд устанавливаются антирекорды по количеству заражений коронавирусом.

Днем ранее, 1 октября, Исполнительный комитет УЕФА, приняв во внимание успешное проведение матча за Суперкубок УЕФА в Будапеште 24 сентября, одобрил частичное возвращение болельщиков на трибуны на матчах под эгидой УЕФА в тех странах, где это разрешено местными властями.

Если это не запрещено властями, на каждый матч, со следующей недели, по решению УЕФА, сможет попасть до 30% болельщиков от общей вместимости стадиона, на котором он проходит. Допуск болельщиков на трибуны и максимальное количество посетителей стадиона также будут зависеть от решений местных властей. Матчи под эгидой УЕФА не могут играться со зрителями в тех странах, где власти это запрещают.

Таким образом, фактически, решением техногенной комиссии КГГА посещение зрителями матчей в Киеве оказалось под запретом. Тем не менее, в УАФ настойчиво хотят провести матчи с болельщиками, ссылаясь на рекомендации УЕФА, отдельный европейский опыт и успехи в проведении матчей со зрителями.

Рассматривается вариант переноса предстоящих матчей сборной Украины во Львов, где местная власть предварительно любезно дала добро на заполнение зрителями 30% мест на «Львов-Арене». В ближайшие дни УАФ должна объявить свое окончательное решение.

Сборная Украины проведет контрольный матч против национальной команды Франции 7 октября на выезде, а также сыграет домашние поединки Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября), которые запланированы в Киеве.

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.10.2020 19:59
    0
    FanatUA, 02.10.2020 19:50
    Львів з першого дня карантину в червоні зоні і около неї, значить матчі проводити можна з вболівальниками.
    А в Києві не можна)
    А в Киеве мэр нормальный.
    Ссылка
    FanatUA
      FanatUA, 02.10.2020 19:51
    0
    Frank Piter, 02.10.2020 19:38
    Все проще. Поле НСК Олимпийский не выдержит нагрузки. Так что про сборную в Киеве нужно забыть.
    Це вже логічно!)
    Ссылка
    FanatUA
      FanatUA, 02.10.2020 19:50
    +1
    Львів з першого дня карантину в червоні зоні і около неї, значить матчі проводити можна з вболівальниками.
    А в Києві не можна)
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.10.2020 19:46
    +4
    Такое впечатление, что в ОПГ УАФ рулят не только люди с криминальным прошлым, но и отьявленные вредители, которые напрочь не хотят замечать, что коронавирус существует, и продолжает косить всех буз разбору. Видите ли, павелку и его шестеркам хочеться покрасоваться среди народа, вкусить, так сказал, вместе с болельщиками радость праздника футбола... Что, Бергамо забыли? Все Кличка за человека не считают, а он оказывается в тысячу раз дальновиднее и умнее этих примазавшихся к футболу мошенников и ворюг. Что, во Львове мало заболевших? Добавить надо до равного счета? Это попахивает явным саботажем с признаками вредительства в масштабе страны, так и уголовку можно пришить, при Джугашвили при такой попытке пропиариться, прямая дорога таким организаторам была на Колыму, 10 лет без права переписки... Ну почему Украине так не везет с такими "руководителями", прокаженные мы что-ли, или перед Богом чем-то провинились?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 19:43
    +3
    mayakovskiy1, 02.10.2020 19:32
    Ну кроты предположим в Харькове ЛЧ сыграют, а Динама без зрителей? Ты не думаешь что Виталик вас наказал а не кротов?
    Быстрее бы уже вы в Харькове со зрителями поехали играть
    Попутного ветра
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 19:42
    +3
    Maks7777, 02.10.2020 19:13
    Да не видать тебе сукка и фоотки своейй в сартире нас нск ебббббб.ты сепаррааттня!!!!Ну тебя СБУ уже ищет сепар гей еебан......
    шмара ,что это за набор слов, тебя Тимофеюк прямо на клавиатуре сношает ,?
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 02.10.2020 19:40
    -2
    Пофиг где проигрывать!! Только не охота во Львове!! Так как Немцы оборвут Серию не поражений Львовских..
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 19:38
    +3
    Все проще. Поле НСК Олимпийский не выдержит нагрузки. Так что про сборную в Киеве нужно забыть.
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 02.10.2020 19:36
    -1
    Пятка, Степашка и остальные кроты - пусть играют на своей аренке, а сборную без них - только в Киеве ждем!!!
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 02.10.2020 19:36
    -1
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.10.2020 19:36
    0
    mayakovskiy1, 02.10.2020 19:32
    Ну кроты предположим в Харькове ЛЧ сыграют, а Динама без зрителей? Ты не думаешь что Виталик вас наказал а не кротов?
    Пох сыграет Динамо со зрителями или нет это раз и два, если захочет, то поедет во Львов и там сыграет со зрителями, велика потеря
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 02.10.2020 19:32
    -3
    Александр Шевченко, 02.10.2020 19:04
    Кароче, Виталик против даунецкого шлака Кроты ща побегут в Харьков играть ЛЧ к Гепе
    Ну кроты предположим в Харькове ЛЧ сыграют, а Динама без зрителей? Ты не думаешь что Виталик вас наказал а не кротов?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.10.2020 19:31
    -2
    Фарт Львова на этих матчах прикратиться
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 02.10.2020 19:31
    -6
    Интересно, Будулай тоже наверняка за Львов проголосет! Нафиг ему наша титушня под боком?
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 02.10.2020 19:29
    -5
    То путер на Виталика давит, чтобы Куев не открывпли...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 02.10.2020 19:28
    +1
    Львів і тільки Львів з фанатами Карпат,які 10000000% дадуть підтримку збірній!!!!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 02.10.2020 19:26
    +1
    Классссс
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 19:13
    -10
    jekаfunny, 02.10.2020 19:05
    Скорее всего не видать нам ни сборных ни ЛЧ
    Да не видать тебе сукка и фоотки своейй в сартире нас нск ебббббб.ты сепаррааттня!!!!Ну тебя СБУ уже ищет сепар гей еебан......
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 19:05
    +4
    Скорее всего не видать нам ни сборных ни ЛЧ
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.10.2020 19:04
    0
    Кароче, Виталик против даунецкого шлака Кроты ща побегут в Харьков играть ЛЧ к Гепе
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.10.2020 19:46
    +4
    Такое впечатление, что в ОПГ УАФ рулят не только люди с криминальным прошлым, но и отьявленные вредители, которые напрочь не хотят замечать, что коронавирус существует, и продолжает косить всех буз разбору. Видите ли, павелку и его шестеркам хочеться покрасоваться среди народа, вкусить, так сказал, вместе с болельщиками радость праздника футбола... Что, Бергамо забыли? Все Кличка за человека не считают, а он оказывается в тысячу раз дальновиднее и умнее этих примазавшихся к футболу мошенников и ворюг. Что, во Львове мало заболевших? Добавить надо до равного счета? Это попахивает явным саботажем с признаками вредительства в масштабе страны, так и уголовку можно пришить, при Джугашвили при такой попытке пропиариться, прямая дорога таким организаторам была на Колыму, 10 лет без права переписки... Ну почему Украине так не везет с такими "руководителями", прокаженные мы что-ли, или перед Богом чем-то провинились?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 19:05
    +4
    Скорее всего не видать нам ни сборных ни ЛЧ
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 19:43
    +3
    mayakovskiy1, 02.10.2020 19:32
    Ну кроты предположим в Харькове ЛЧ сыграют, а Динама без зрителей? Ты не думаешь что Виталик вас наказал а не кротов?
    Быстрее бы уже вы в Харькове со зрителями поехали играть
    Попутного ветра
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 19:42
    +3
    Maks7777, 02.10.2020 19:13
    Да не видать тебе сукка и фоотки своейй в сартире нас нск ебббббб.ты сепаррааттня!!!!Ну тебя СБУ уже ищет сепар гей еебан......
    шмара ,что это за набор слов, тебя Тимофеюк прямо на клавиатуре сношает ,?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 19:38
    +3
    Все проще. Поле НСК Олимпийский не выдержит нагрузки. Так что про сборную в Киеве нужно забыть.
    Ссылка
    FanatUA
      FanatUA, 02.10.2020 19:50
    +1
    Львів з першого дня карантину в червоні зоні і около неї, значить матчі проводити можна з вболівальниками.
    А в Києві не можна)
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 02.10.2020 19:28
    +1
    Львів і тільки Львів з фанатами Карпат,які 10000000% дадуть підтримку збірній!!!!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 02.10.2020 19:26
    +1
    Классссс
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.10.2020 19:59
    0
    FanatUA, 02.10.2020 19:50
    Львів з першого дня карантину в червоні зоні і около неї, значить матчі проводити можна з вболівальниками.
    А в Києві не можна)
    А в Киеве мэр нормальный.
    Ссылка
    FanatUA
      FanatUA, 02.10.2020 19:51
    0
    Frank Piter, 02.10.2020 19:38
    Все проще. Поле НСК Олимпийский не выдержит нагрузки. Так что про сборную в Киеве нужно забыть.
    Це вже логічно!)
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.10.2020 19:36
    0
    mayakovskiy1, 02.10.2020 19:32
    Ну кроты предположим в Харькове ЛЧ сыграют, а Динама без зрителей? Ты не думаешь что Виталик вас наказал а не кротов?
    Пох сыграет Динамо со зрителями или нет это раз и два, если захочет, то поедет во Львов и там сыграет со зрителями, велика потеря
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.10.2020 19:04
    0
    Кароче, Виталик против даунецкого шлака Кроты ща побегут в Харьков играть ЛЧ к Гепе
    Ссылка
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