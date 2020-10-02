В Киеве запретили зрителей. Матчи сборной Украины могут перенести во Львов

На заседании техногенной комиссии Киевской городской госадминистрации 2 октября были рассмотрены письма УАФ и Минздрава о возможной отмене запрета болельщикам посещать футбольные матчи в Киеве.

Было принято решение: постановление о запрете посещения футбольных матчей зрителями в Киеве остается в силе. Дело в том, что в Украине и Киеве несколько дней подряд устанавливаются антирекорды по количеству заражений коронавирусом.

Днем ранее, 1 октября, Исполнительный комитет УЕФА, приняв во внимание успешное проведение матча за Суперкубок УЕФА в Будапеште 24 сентября, одобрил частичное возвращение болельщиков на трибуны на матчах под эгидой УЕФА в тех странах, где это разрешено местными властями.

Если это не запрещено властями, на каждый матч, со следующей недели, по решению УЕФА, сможет попасть до 30% болельщиков от общей вместимости стадиона, на котором он проходит. Допуск болельщиков на трибуны и максимальное количество посетителей стадиона также будут зависеть от решений местных властей. Матчи под эгидой УЕФА не могут играться со зрителями в тех странах, где власти это запрещают.

Таким образом, фактически, решением техногенной комиссии КГГА посещение зрителями матчей в Киеве оказалось под запретом. Тем не менее, в УАФ настойчиво хотят провести матчи с болельщиками, ссылаясь на рекомендации УЕФА, отдельный европейский опыт и успехи в проведении матчей со зрителями.

Рассматривается вариант переноса предстоящих матчей сборной Украины во Львов, где местная власть предварительно любезно дала добро на заполнение зрителями 30% мест на «Львов-Арене». В ближайшие дни УАФ должна объявить свое окончательное решение.

Сборная Украины проведет контрольный матч против национальной команды Франции 7 октября на выезде, а также сыграет домашние поединки Лиги наций против Германии (10 октября) и Испании (13 октября), которые запланированы в Киеве.