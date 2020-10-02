Хавбек Наполи Зелиньски заразился коронавирусом

«Наполи» официально сообщил о двух случаях заражения коронавирусом в клубе. Болезнь выявили у полузащитника команды Петра Зелиньски и сотрудника клуба Джандоменико Кости.

Напомним, неделю назад «Наполи» в рамках Серии А встречался с «Дженоа», в которой после этого выявили настоящую вспышку коронавируса – 14 случаев заражения.

После этого всех игроков «Наполи» протестировали и не выявили Covid-19 ни у кого. Однако теперь очередные тесты дали два положительных результата.

В воскресенье, 4 октября «Наполи» в третьем туре Серии А должен сыграть с «Ювентусом». Пока что проведению матча ничто не угрожает.