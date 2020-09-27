Серия А. Наполи уничтожил Дженоа, Милан обыграл Кротоне

В рамках второго тура Серии А состоялось четыре матча. «Наполи» не оставил шансов «Дженоа», забив шесть мячей. Также победы одержали «Милан», «Сассуоло» и «Верона».
«Наполи» - «Дженоа» - 6:0
Голы: Лосано, 10 - 1:0, Зелиньски, 46 - 2:0, Мертенс, 57 - 3:0, Лосано, 65 - 4:0, Элмаз, 69 - 5:0, Политано, 72 - 6:0
«Кротоне» - «Милан» - 0:2
Голы: Кессиэ (пен), 45 - 0:1, Браим Диас, 50 - 0:2
«Верона» - «Удинезе» - 1:0
Гол: Фавилли, 57 - 1:0
«Специя» - «Сассуоло» - 1:4 (1:1)
Голы: Джуричич, 12 - 0:1, Галабинов, 30 - 1:1, Берарди, 64 (с пенальти) - 1:2 Дефрель, 66 - 1:3, Капуто, 76 - 1:4.
Источник — Sport.ua
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