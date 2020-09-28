«Милан» одержал уверенную победу над «Кротоне» (2:0) во втором туре Серии А.
Лучшие моменты матча Кротоне - Милан
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Милан).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Франк Кесси (Милан).
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Источник — Sport.ua
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