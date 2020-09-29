Вторая волна? В Дженоа вспышка коронавируса. Заразилось 10 игроков

В «Дженоа» после матча с «Наполи» (0:6) зафиксирована вспышка коронавируса.
Как сообщает Football Italia, 10 футболистов и 4 работника клуба сдали положительный тест на Covid-19.
Отметим, что до матча положительные тесты сдали голкипер Маттиа Перин и хавбек Лассе Шене.
Теперь, игра третьего тура Серии между «Дженоа» и «Торино», которая должна состояться 3 октября, может быть перенесена.
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Источник — Football-Italia
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