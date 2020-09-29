Вторая волна? В Дженоа вспышка коронавируса. Заразилось 10 игроков

В «Дженоа» после матча с «Наполи» (0:6) зафиксирована вспышка коронавируса.

Как сообщает Football Italia, 10 футболистов и 4 работника клуба сдали положительный тест на Covid-19.

Отметим, что до матча положительные тесты сдали голкипер Маттиа Перин и хавбек Лассе Шене.

Теперь, игра третьего тура Серии между «Дженоа» и «Торино», которая должна состояться 3 октября, может быть перенесена.