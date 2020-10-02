Костюк/Саснович – Флипкенс/Павлюченкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 2 октября, Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.



18-летняя украинка в паре с Александрой Саснович из Беларуси будет играть против бельгийско-российского дуэта Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова. Встреча состоится вторым запуском на корте №10. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

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