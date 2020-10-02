Роналду, Месси и Ребров. С кем Динамо сыграет в группе Лиги чемпионов

Могло быть значительно проще, хоть и говорят, что слабых соперников на групповом этапе чемпионской Лиги уже нет. Но, тем не менее, на то, на что ты повлиять априори не можешь, нужно просто поменять свое отношение. И воспринимать группу G не столько как «группу смерти», а как возможность увидеть воочию две одни из лучших команд мира и двух уж точно лучших футболистов планеты. И своего Сергея Реброва, который теперь «ихний». Возможно, будет немного «больно». Но точно будет интересно. Больно интересно. А ниже – беглый взгляд на соперников «Динамо» в самом престижном клубном турнире мира.
ЮВЕНТУС
Общая информация: клуб основан в 1897 году. Первое название – «Спорт-клуб «Ювентус». «Ювентус» из перевода с итальянского – молодость. Клуб является самым титулованным в Италии: на его счету 36 чемпионских титулов, 13 Кубков Италии и 8 Суперкубков. «Старая синьора» (наиболее известное прозвище команды) выигрывала все еврокубки. В Лиге чемпионов (Кубке чемпионов) – две победы: в 1985 и 1996 годах. Играет на стадионе «Ювентус Стадиум» («Альянц Стадиум»), вместимость которого 41 тысяча зрителей. В групповой этап Лиги чемпионов команда напрямую попала в качестве чемпиона Италии минувшего сезона.
Главный тренер: прошлый сезон «Ювентус» провел под руководством Маурицио Сарри. Опытному экс-наставнику «Наполи» и «Челси» удалось выиграть с «зебрами» чемпионский титул, однако в финале Кубка Италии команда уступила «Наполи». Но если это поражение боссы клуба простили Сарри, то вылет от «Лиона» в 1/8 финала ЛЧ – нет. Перед началом нового сезона команду возглавил знаменитый экс-полузащитник «Юве» и сборной Италии Андреа Пирло, не имеющий тренерского опыта. Под руководством Пирло «Юве» провел три матча в новом сезоне: добыто две победы (над «Новарой» и «Сампдорией») и одна ничья (с «Ромой»).
Кадровый потенциал: общая стоимость команды по оценкам портала Transfermarkt составляет 683 миллионов евро. Самым дорогостоящим футболистом «Ювентуса» является аргентинец Пауло Дибала – 80 млн евро. Однако лидером команды остается нестареющий 35-летний Криштиану Роналду, трансферная стоимость которого – 60 миллионов евро. В пятерку наиболее дорогих игроков неизменного чемпиона Италии также входят Матейст Де Лигт (70 млн), Артур (56 млн) и Родриго Бентанкур (50 млн).
Кроме Роналду, «первые скрипки» в команде играют защитники: 33-летний Леонардо Бонуччи и 36-летний Джорджо Кьеллини, являвшийся капитаном «Юве». В заявке «Старой синьоры» все еще остается легендарный 42-летний голкипер Джиджи Буффон, который, правда, не является «первым номером» - он уступил это место 30-летнему Войцеху Щесны. Помимо Роналду и Дибалы, заметную роль в атаке призван играть вернувшийся в команду 27-летний испанец Альваро Мората. Полузащита у команды не менее звездная: прибывший из «Барселоны» 24-летний бразилец Артур, 23-летний Родриго Бентанкур, 25-летний Адриен Рабьо и 29-летний Аарон Рамзи. Молодые дарования «Юве» - 20-летний швед Деян Кулусевски, 21-летний голландец Матейс Де Лигт и 22-летний американец Вестон Маккенни.
Последний сезон в ЛЧ: в минувшем сезоне чемпионской Лиги «Ювентус» сыграл в одной группе с «Атлетико», «Байером» и «Локомотивом». Российскую команду туринцы дважды обыграли со счетом 2:1, немцев разгромили с общим счетом 5:0 (3:0 и 2:0), «матрасников» дома обыграли 1:0, а в гостях поделили очки 2:2 – это позволило занять итоговое первое место. В 1/8 финала «Ювентус» сыграл с «Лионом»: после поражения в гостях 0:1 дома была одержана победа 2:1, которая вывела в следующий раунд именно французов.
Матчи против «Динамо»: туринский гранд провел с «Динамо» четыре поединка. Из них лишь в одном киевлянам удалось не проиграть (ничья), остальные матчи завершились победой «Юве». Первая встреча команд как раз и завершилась ничьей: было это в марте 1998 года, в четвертьфинале ЛЧ. Тогда в Турине команды расписали боевую ничью 1:1. Однако в ответном поединке в Киеве гости оказались заметно сильнее: 4:1. Спустя четыре года, осенью 2002-го, команды встретились на групповом этапе ЛЧ. Тогда оба матча завершились победами итальянцев: в Турине была зафиксирована крупная виктория 5:0, а в Киеве «Юве» одолел хозяев со счетом 2:1.
БАРСЕЛОНА
Общая информация: клуб основан в 1899 году. «Барселона» является самым титулованным клубом Испании по общему числу добытых трофеев: их у нее аж 74-и. Правда, по числу чемпионских титулов каталонцы уступают своему извечному сопернику «Реалу»: в активе барселонцев 26 побед в чемпионатах Испании. На международной арене «Барса» тоже является настоящим брендом: в ее активе 20 титулов. Лигу чемпионов каталонский гранд выигрывал пять раз. Последний – в 2015 году. Выступает на самом вместительном стадионе Европы «Камп Ноу», вмещающем чуть больше 99 тысяч зрителей. В групповой этап Лиги чемпионов команда напрямую попала в качестве вице-чемпиона Испании минувшего сезона.
Главный тренер: тренерская история «Барселоны» минувшего сезона стала настоящей эпопеей, хитом европейского клубного календаря. Начинала сезон 2019/2020 «Барса» под руководством Эрнесто Вальверде. Но после нескольких неудачных поединков тренер был отправлен в отставку. Вместо него довольно неожиданно рулевым «Барсы» стал Кике Сетьен. «Последнему романтику испанского футбола» не удалось стать своим на «Камп Ноу»: неудачи по всем фронтам. После провала в Ла Лиге и Лиге чемпионов Сетьен был отправлен в отставку. Новым наставником «блауграны» стал бывший легендарный защитник клуба и сборной Нидерландов, а до последнего – наставник «оранье» Рональд Куман. Под руководством Кумана «Барса» провела два матча: победила в чемпионате Испании «Вильярреал» 4:0 и «Сельту» 3:0.
Кадровый потенциал: общая стоимость команды по оценкам портала Transfermarkt составляет 943 миллионов евро. Самым дорогостоящим футболистом «Барселоны» является Лионель Месси – 112 миллионов евро. Кроме аргентинца, в топ-пять самых дорогих игроков «Барсы» входят Антуан Гризманн (96 млн), Френки де Йонг (72 млн), Марк-Андре тер Штеген (71 млн), Осман Дембеле и Филиппе Коутинью – по 56 млн евро.
Игра команды уже который сезон кряду строится на звездном Месси. 33-летний аргентинский форвард/плеймейкер является непререкаемым авторитетом и капитаном команды. После ухода Луиса Суареса более видную роль в атаке наверняка будут играть 29-летний Гризманн и 28-летний Коутинью, вернувшийся из аренды в «Баварии». «Сердце» команды в полузащите – 32-летний Бускетс. Ему в подмогу пришел из «Ювентуса» 30-летний Пьянич. Главные действующие лица в обороне – 33-летний Жерар Пике и 28-летний голкипер тер Штеген.
Главная восходящая звезда «Барселоны» - 17-летний Ансу Фати. На левого вингера каталонцев охотился «МанЮнайтед», но предложение в 150 млн евро каталонцев не заинтересовало. В числе прочих надежд – 19-летний Дест, перебравшийся в команду из «Аякса», 20-летние Тринкао и Тодибо. В принципе, с молодыми дарованиями в «Барсе» всегда не было проблем: клубная академия работает исправно.
Последний сезон в ЛЧ: в сезоне чемпионской Лиги 2019/2020 «Барселона» традиционно для себя выиграла групповой этап. В одной группе с каталонцами выступали «Интер», «Славия» и «Боруссия» (Дортмунд). Итальянский коллектив каталонцы дважды победили 2:1, с дортмундцами на выезде сыграли вничью 0:0, а дома победили 3:1, чешский клуб обыграли на выезде 2:1, а вот дома не сумели победить – ничья 0:0. В 1/8 финала «Барсе» выпал «Наполи». В первом поединке в Неаполе команды расписали ничью 1:1, а вот на «Камп Ноу» хозяева оказались сильнее 3:1. В четвертьфинале, состоявшем из одного поединка, каталонцев ожидало полнейшее фиаско: они проиграли «Баварии» 2:8.
Матчи против «Динамо»: каталонцы сыграли десять поединков с «Динамо». Баланс встреч – в пользу «Барсы»: шесть побед, одна ничья и три поражения. Первая встреча состоялась весной 1991 года в рамках четвертьфинала Кубка кубков: в Киеве каталонцы победили 3:2, в Барселоне матч завершился вничью 1:1. В следующем году команды сыграли в одной группе Лиги чемпионов. Тогда «блаугранас» выиграли обе встречи: 2:0 и 3:0. Жребий свел оппонентов и в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В столице Украины «Динамо» оказалось сильнее – 3:1, но в ответном поединке уступило 1:4. Наиболее памятное для украинских болельщиков противостояние «Динамо» - «Барселона» - в 1997 году, когда команды снова попали в одну группу ЛЧ. Той осенью киевляне дважды разгромили своего знаменитого соперника: 3:0 и 4:0. Пока что последние очные матчи были сыграны в 2009 году, и снова в групповом этапе ЛЧ. Тогда обе игры завершились победой «Барселоны»: 2:0 и 2:1.
ФЕРЕНЦВАРОШ
Общая информация: клуб основан в 1899 году. Является самым титулованным клубом Венгрии. «Зеленые орлы» 30 раз выигрывали первенство Венгрии, еще 20 раз становились обладателем национального Кубка. В активе команды есть и один евротрофей: Кубок Ярмарок (прообраз Кубка УЕФА). Еще один раз команда играла в финале Кубка кубков, но уступила нашему «Динамо». Матчи проводит на стадионе «Гроупама Арена», вмещающем 22 тысячи зрителей. В групповой этап Лиги чемпионов 2020/2021 «Ференцварош» в качестве чемпиона Венгрии пробился сквозь сито квалификационного отбора. В первом раунде «Фради» дома прошли «Юргорден» - 2:0, затем на выезде одолели «Селтик» 2:1, потом с таким же счетом победили загребских динамовцев, а в плей-офф за счет «голов на выезде» прошли «Мольде» - 3:3 и 0:0.
Главный тренер: в августе 2018 года «Ференцварош» возглавил бывший тренер киевского «Динамо» и клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии Сергей Ребров. Под руководством украинского специалиста «зеленые орлы» сходу выиграли чемпионат Венгрии и пробились в групповой этап Лиги Европы – впервые за последние 15 лет. Минувший сезон для Реброва тоже стал успешным: «Ференцварош» снова стал чемпионом. Но главное достижения Сергея Станиславовича во главе венгерского клуба – выход в групповой этап Лиги чемпионов, где команды не было 25 лет.
Кадровый потенциал: общая стоимость команды по оценкам портала Transfermarkt составляет 24 миллиона евро. Самым дорогостоящим футболистом «Ференцвароша» является Александр Зубков – два миллиона евро. Кроме украинца, в топ-пять самых дорогих игроков «Фради» входят албанец Митро Узуни (1,8 млн евро), словенец Миха Блажич (1,6 млн), наш Игорь Харатин (1,5 млн евро) и бразилец Сомалия (1,3 млн евро). Самый возрастной игрок первой команды – 33-летний голкипер Адам Богдан. На год моложе – капитан команды Герге Ловренчич, упомянутый выше Сомалия и его соотечественник Исаэль. Серьезную роль в структурном построении «Ференцвароша» играют два украинца: атакующий полузащитник Александр Зубков и «волнорез» Игорь Харатин. Молодые надежды клуба – 19-летний полузащитник Аммар Рамадан из Сирии, 20-летние хорватский форвард Роко Батурина и опорный полузащитник Андраш Чонка из Венгрии.
Последний сезон в ЛЧ: «зелено-белые» последний раз играли в групповом раунде Лиги чемпионов 25 лет назад – в 1995 году. То попадание в главный континентальный турнир стало для Венгрии премьерным. В минувшем сезоне «Ференцварош» играл в групповом этапе Лиги Европы. В одной группе с командой Реброва были «Эспаньол», «Лудогорец» и российский ЦСКА. С испанцами в гостях команда сыграла вничью 1:1, дома – 2:2, с армейцами – 0:0 и 1:0, а вот болгарскому чемпиону дома уступили 0:3, а в гостях сыграли вничью 1:1. В итоге «Ференцварош» занял третье место в группе, на одно очко отстав от «Лудогорца».
Матчи против «Динамо»: команда из Будапешта доселе провела лишь одну встречу против «Динамо». Зато какую! 14 мая 1975 года соперники встретились в финале Кубка кубков. Киевляне тогда уверенно выиграли 3:0 и добыли свой первый континентальный трофей.
Валерий Василенко, Sport.ua
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но 4-5 мне кажется вполне реально .
Оба гранда с новыми тренерами и полностью перестраивают свою игру , особенно Юве, так что при фарте, недооценке и нашей хорошей игре, может где то и сможем очко зацепить
ну п венгров конечно нужно стараться обыгрывать , при всем уважении к Реброву
а во в вторых ,я готов лично с тобой поспорить на 300 баксов, что ДК наберет в группе больше чем одно очко, как ты утверждаешь
Очень бы хотелось закрывать группу с Юве у себя дома, так как к тому времени они веротяно уже обеспечат себе проходное место
Ну и конечно надо ставить задачу борьбы за место ЛЕ как мастхев. Хотя и венгров списывать со счетов я бы не стал. Интересно они как то будут усилятся еще перед ЛЧ ?
В любом случае Ребров - это сопреник который вызывает уважение , и его команду недооценивать нельзя
как минимум надеюсь на 4 очка от Динамо как максимум порядка 9 , в этой группе !
правда там еще многое зависит подпишут ли венгры усиление, так как даже Мольде они уже на жилах прошли
правда там еще многое зависит подпишут ли венгры усиление, так как даже Мольде они уже на жилах прошли
хотя конечно реальностью выглядит 4- 5 очков в этой группе
я про этого
при супер удачно раскладе и что нас кто то из грандов решит шапками забросать !
К тому же Юве, в отличии от Барсы или МС, редко плюет на матчи ЛЧ даже если они мало что решают.
хотя конечно реальностью выглядит 4- 5 очков в этой группе
я про этого
Знаю что на 90% Белуцэ игрок Динамо, подтвердил Суркис, это личный трансфер Луческу, скорее всего будет форвард ещё.
Думаю 21000 на Олимпийском это уже хорошая поддержка для клуба.
Вперёд Динамо.
Очень бы хотелось закрывать группу с Юве у себя дома, так как к тому времени они веротяно уже обеспечат себе проходное место
Ну и конечно надо ставить задачу борьбы за место ЛЕ как мастхев. Хотя и венгров списывать со счетов я бы не стал. Интересно они как то будут усилятся еще перед ЛЧ ?
В любом случае Ребров - это сопреник который вызывает уважение , и его команду недооценивать нельзя
как минимум надеюсь на 4 очка от Динамо как максимум порядка 9 , в этой группе !
К тому же Юве, в отличии от Барсы или МС, редко плюет на матчи ЛЧ даже если они мало что решают.
Знаю что на 90% Белуцэ игрок Динамо, подтвердил Суркис, это личный трансфер Луческу, скорее всего будет форвард ещё.
Думаю 21000 на Олимпийском это уже хорошая поддержка для клуба.
Вперёд Динамо.
но 4-5 мне кажется вполне реально .
Оба гранда с новыми тренерами и полностью перестраивают свою игру , особенно Юве, так что при фарте, недооценке и нашей хорошей игре, может где то и сможем очко зацепить
ну п венгров конечно нужно стараться обыгрывать , при всем уважении к Реброву
а во в вторых ,я готов лично с тобой поспорить на 300 баксов, что ДК наберет в группе больше чем одно очко, как ты утверждаешь
Очень бы хотелось закрывать группу с Юве у себя дома, так как к тому времени они веротяно уже обеспечат себе проходное место
Ну и конечно надо ставить задачу борьбы за место ЛЕ как мастхев. Хотя и венгров списывать со счетов я бы не стал. Интересно они как то будут усилятся еще перед ЛЧ ?
В любом случае Ребров - это сопреник который вызывает уважение , и его команду недооценивать нельзя
как минимум надеюсь на 4 очка от Динамо как максимум порядка 9 , в этой группе !
Очень бы хотелось закрывать группу с Юве у себя дома, так как к тому времени они веротяно уже обеспечат себе проходное место
Ну и конечно надо ставить задачу борьбы за место ЛЕ как мастхев. Хотя и венгров списывать со счетов я бы не стал. Интересно они как то будут усилятся еще перед ЛЧ ?
В любом случае Ребров - это сопреник который вызывает уважение , и его команду недооценивать нельзя
как минимум надеюсь на 4 очка от Динамо как максимум порядка 9 , в этой группе !
Так лучше
Насчёт игры, правда действительно тяжело спрогнозировать.
Соперники отличные, на нас не давит то что мы обязаны выйти из группы, а вот не дай бог барса не выйдет или юве шуму будет мама не горюй.
Ференцварош хороший клуб, но проходимый.
Очень важным будет судейство, ведь любые спорные моменты против нас.
К нам отношение другое.
Очень бы хотелось закрывать группу с Юве у себя дома, так как к тому времени они веротяно уже обеспечат себе проходное место
Ну и конечно надо ставить задачу борьбы за место ЛЕ как мастхев. Хотя и венгров списывать со счетов я бы не стал. Интересно они как то будут усилятся еще перед ЛЧ ?
В любом случае Ребров - это сопреник который вызывает уважение , и его команду недооценивать нельзя
как минимум надеюсь на 4 очка от Динамо как максимум порядка 9 , в этой группе !
Знаю что на 90% Белуцэ игрок Динамо, подтвердил Суркис, это личный трансфер Луческу, скорее всего будет форвард ещё.
Думаю 21000 на Олимпийском это уже хорошая поддержка для клуба.
Вперёд Динамо.
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