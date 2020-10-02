Роналду, Месси и Ребров. С кем Динамо сыграет в группе Лиги чемпионов

Могло быть значительно проще, хоть и говорят, что слабых соперников на групповом этапе чемпионской Лиги уже нет. Но, тем не менее, на то, на что ты повлиять априори не можешь, нужно просто поменять свое отношение. И воспринимать группу G не столько как «группу смерти», а как возможность увидеть воочию две одни из лучших команд мира и двух уж точно лучших футболистов планеты. И своего Сергея Реброва, который теперь «ихний». Возможно, будет немного «больно». Но точно будет интересно. Больно интересно. А ниже – беглый взгляд на соперников «Динамо» в самом престижном клубном турнире мира.

ЮВЕНТУС

Общая информация: клуб основан в 1897 году. Первое название – «Спорт-клуб «Ювентус». «Ювентус» из перевода с итальянского – молодость. Клуб является самым титулованным в Италии: на его счету 36 чемпионских титулов, 13 Кубков Италии и 8 Суперкубков. «Старая синьора» (наиболее известное прозвище команды) выигрывала все еврокубки. В Лиге чемпионов (Кубке чемпионов) – две победы: в 1985 и 1996 годах. Играет на стадионе «Ювентус Стадиум» («Альянц Стадиум»), вместимость которого 41 тысяча зрителей. В групповой этап Лиги чемпионов команда напрямую попала в качестве чемпиона Италии минувшего сезона.

Главный тренер: прошлый сезон «Ювентус» провел под руководством Маурицио Сарри. Опытному экс-наставнику «Наполи» и «Челси» удалось выиграть с «зебрами» чемпионский титул, однако в финале Кубка Италии команда уступила «Наполи». Но если это поражение боссы клуба простили Сарри, то вылет от «Лиона» в 1/8 финала ЛЧ – нет. Перед началом нового сезона команду возглавил знаменитый экс-полузащитник «Юве» и сборной Италии Андреа Пирло, не имеющий тренерского опыта. Под руководством Пирло «Юве» провел три матча в новом сезоне: добыто две победы (над «Новарой» и «Сампдорией») и одна ничья (с «Ромой»).

Кадровый потенциал: общая стоимость команды по оценкам портала Transfermarkt составляет 683 миллионов евро. Самым дорогостоящим футболистом «Ювентуса» является аргентинец Пауло Дибала – 80 млн евро. Однако лидером команды остается нестареющий 35-летний Криштиану Роналду, трансферная стоимость которого – 60 миллионов евро. В пятерку наиболее дорогих игроков неизменного чемпиона Италии также входят Матейст Де Лигт (70 млн), Артур (56 млн) и Родриго Бентанкур (50 млн).

Кроме Роналду, «первые скрипки» в команде играют защитники: 33-летний Леонардо Бонуччи и 36-летний Джорджо Кьеллини, являвшийся капитаном «Юве». В заявке «Старой синьоры» все еще остается легендарный 42-летний голкипер Джиджи Буффон, который, правда, не является «первым номером» - он уступил это место 30-летнему Войцеху Щесны. Помимо Роналду и Дибалы, заметную роль в атаке призван играть вернувшийся в команду 27-летний испанец Альваро Мората. Полузащита у команды не менее звездная: прибывший из «Барселоны» 24-летний бразилец Артур, 23-летний Родриго Бентанкур, 25-летний Адриен Рабьо и 29-летний Аарон Рамзи. Молодые дарования «Юве» - 20-летний швед Деян Кулусевски, 21-летний голландец Матейс Де Лигт и 22-летний американец Вестон Маккенни.

Последний сезон в ЛЧ: в минувшем сезоне чемпионской Лиги «Ювентус» сыграл в одной группе с «Атлетико», «Байером» и «Локомотивом». Российскую команду туринцы дважды обыграли со счетом 2:1, немцев разгромили с общим счетом 5:0 (3:0 и 2:0), «матрасников» дома обыграли 1:0, а в гостях поделили очки 2:2 – это позволило занять итоговое первое место. В 1/8 финала «Ювентус» сыграл с «Лионом»: после поражения в гостях 0:1 дома была одержана победа 2:1, которая вывела в следующий раунд именно французов.

Матчи против «Динамо»: туринский гранд провел с «Динамо» четыре поединка. Из них лишь в одном киевлянам удалось не проиграть (ничья), остальные матчи завершились победой «Юве». Первая встреча команд как раз и завершилась ничьей: было это в марте 1998 года, в четвертьфинале ЛЧ. Тогда в Турине команды расписали боевую ничью 1:1. Однако в ответном поединке в Киеве гости оказались заметно сильнее: 4:1. Спустя четыре года, осенью 2002-го, команды встретились на групповом этапе ЛЧ. Тогда оба матча завершились победами итальянцев: в Турине была зафиксирована крупная виктория 5:0, а в Киеве «Юве» одолел хозяев со счетом 2:1.

БАРСЕЛОНА

Общая информация: клуб основан в 1899 году. «Барселона» является самым титулованным клубом Испании по общему числу добытых трофеев: их у нее аж 74-и. Правда, по числу чемпионских титулов каталонцы уступают своему извечному сопернику «Реалу»: в активе барселонцев 26 побед в чемпионатах Испании. На международной арене «Барса» тоже является настоящим брендом: в ее активе 20 титулов. Лигу чемпионов каталонский гранд выигрывал пять раз. Последний – в 2015 году. Выступает на самом вместительном стадионе Европы «Камп Ноу», вмещающем чуть больше 99 тысяч зрителей. В групповой этап Лиги чемпионов команда напрямую попала в качестве вице-чемпиона Испании минувшего сезона.

Главный тренер: тренерская история «Барселоны» минувшего сезона стала настоящей эпопеей, хитом европейского клубного календаря. Начинала сезон 2019/2020 «Барса» под руководством Эрнесто Вальверде. Но после нескольких неудачных поединков тренер был отправлен в отставку. Вместо него довольно неожиданно рулевым «Барсы» стал Кике Сетьен. «Последнему романтику испанского футбола» не удалось стать своим на «Камп Ноу»: неудачи по всем фронтам. После провала в Ла Лиге и Лиге чемпионов Сетьен был отправлен в отставку. Новым наставником «блауграны» стал бывший легендарный защитник клуба и сборной Нидерландов, а до последнего – наставник «оранье» Рональд Куман. Под руководством Кумана «Барса» провела два матча: победила в чемпионате Испании «Вильярреал» 4:0 и «Сельту» 3:0.

Кадровый потенциал: общая стоимость команды по оценкам портала Transfermarkt составляет 943 миллионов евро. Самым дорогостоящим футболистом «Барселоны» является Лионель Месси – 112 миллионов евро. Кроме аргентинца, в топ-пять самых дорогих игроков «Барсы» входят Антуан Гризманн (96 млн), Френки де Йонг (72 млн), Марк-Андре тер Штеген (71 млн), Осман Дембеле и Филиппе Коутинью – по 56 млн евро.

Игра команды уже который сезон кряду строится на звездном Месси. 33-летний аргентинский форвард/плеймейкер является непререкаемым авторитетом и капитаном команды. После ухода Луиса Суареса более видную роль в атаке наверняка будут играть 29-летний Гризманн и 28-летний Коутинью, вернувшийся из аренды в «Баварии». «Сердце» команды в полузащите – 32-летний Бускетс. Ему в подмогу пришел из «Ювентуса» 30-летний Пьянич. Главные действующие лица в обороне – 33-летний Жерар Пике и 28-летний голкипер тер Штеген.

Главная восходящая звезда «Барселоны» - 17-летний Ансу Фати. На левого вингера каталонцев охотился «МанЮнайтед», но предложение в 150 млн евро каталонцев не заинтересовало. В числе прочих надежд – 19-летний Дест, перебравшийся в команду из «Аякса», 20-летние Тринкао и Тодибо. В принципе, с молодыми дарованиями в «Барсе» всегда не было проблем: клубная академия работает исправно.

Последний сезон в ЛЧ: в сезоне чемпионской Лиги 2019/2020 «Барселона» традиционно для себя выиграла групповой этап. В одной группе с каталонцами выступали «Интер», «Славия» и «Боруссия» (Дортмунд). Итальянский коллектив каталонцы дважды победили 2:1, с дортмундцами на выезде сыграли вничью 0:0, а дома победили 3:1, чешский клуб обыграли на выезде 2:1, а вот дома не сумели победить – ничья 0:0. В 1/8 финала «Барсе» выпал «Наполи». В первом поединке в Неаполе команды расписали ничью 1:1, а вот на «Камп Ноу» хозяева оказались сильнее 3:1. В четвертьфинале, состоявшем из одного поединка, каталонцев ожидало полнейшее фиаско: они проиграли «Баварии» 2:8.

Матчи против «Динамо»: каталонцы сыграли десять поединков с «Динамо». Баланс встреч – в пользу «Барсы»: шесть побед, одна ничья и три поражения. Первая встреча состоялась весной 1991 года в рамках четвертьфинала Кубка кубков: в Киеве каталонцы победили 3:2, в Барселоне матч завершился вничью 1:1. В следующем году команды сыграли в одной группе Лиги чемпионов. Тогда «блаугранас» выиграли обе встречи: 2:0 и 3:0. Жребий свел оппонентов и в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В столице Украины «Динамо» оказалось сильнее – 3:1, но в ответном поединке уступило 1:4. Наиболее памятное для украинских болельщиков противостояние «Динамо» - «Барселона» - в 1997 году, когда команды снова попали в одну группу ЛЧ. Той осенью киевляне дважды разгромили своего знаменитого соперника: 3:0 и 4:0. Пока что последние очные матчи были сыграны в 2009 году, и снова в групповом этапе ЛЧ. Тогда обе игры завершились победой «Барселоны»: 2:0 и 2:1.

ФЕРЕНЦВАРОШ

Общая информация: клуб основан в 1899 году. Является самым титулованным клубом Венгрии. «Зеленые орлы» 30 раз выигрывали первенство Венгрии, еще 20 раз становились обладателем национального Кубка. В активе команды есть и один евротрофей: Кубок Ярмарок (прообраз Кубка УЕФА). Еще один раз команда играла в финале Кубка кубков, но уступила нашему «Динамо». Матчи проводит на стадионе «Гроупама Арена», вмещающем 22 тысячи зрителей. В групповой этап Лиги чемпионов 2020/2021 «Ференцварош» в качестве чемпиона Венгрии пробился сквозь сито квалификационного отбора. В первом раунде «Фради» дома прошли «Юргорден» - 2:0, затем на выезде одолели «Селтик» 2:1, потом с таким же счетом победили загребских динамовцев, а в плей-офф за счет «голов на выезде» прошли «Мольде» - 3:3 и 0:0.

Главный тренер: в августе 2018 года «Ференцварош» возглавил бывший тренер киевского «Динамо» и клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии Сергей Ребров. Под руководством украинского специалиста «зеленые орлы» сходу выиграли чемпионат Венгрии и пробились в групповой этап Лиги Европы – впервые за последние 15 лет. Минувший сезон для Реброва тоже стал успешным: «Ференцварош» снова стал чемпионом. Но главное достижения Сергея Станиславовича во главе венгерского клуба – выход в групповой этап Лиги чемпионов, где команды не было 25 лет.

Кадровый потенциал: общая стоимость команды по оценкам портала Transfermarkt составляет 24 миллиона евро. Самым дорогостоящим футболистом «Ференцвароша» является Александр Зубков – два миллиона евро. Кроме украинца, в топ-пять самых дорогих игроков «Фради» входят албанец Митро Узуни (1,8 млн евро), словенец Миха Блажич (1,6 млн), наш Игорь Харатин (1,5 млн евро) и бразилец Сомалия (1,3 млн евро). Самый возрастной игрок первой команды – 33-летний голкипер Адам Богдан. На год моложе – капитан команды Герге Ловренчич, упомянутый выше Сомалия и его соотечественник Исаэль. Серьезную роль в структурном построении «Ференцвароша» играют два украинца: атакующий полузащитник Александр Зубков и «волнорез» Игорь Харатин. Молодые надежды клуба – 19-летний полузащитник Аммар Рамадан из Сирии, 20-летние хорватский форвард Роко Батурина и опорный полузащитник Андраш Чонка из Венгрии.

Последний сезон в ЛЧ: «зелено-белые» последний раз играли в групповом раунде Лиги чемпионов 25 лет назад – в 1995 году. То попадание в главный континентальный турнир стало для Венгрии премьерным. В минувшем сезоне «Ференцварош» играл в групповом этапе Лиги Европы. В одной группе с командой Реброва были «Эспаньол», «Лудогорец» и российский ЦСКА. С испанцами в гостях команда сыграла вничью 1:1, дома – 2:2, с армейцами – 0:0 и 1:0, а вот болгарскому чемпиону дома уступили 0:3, а в гостях сыграли вничью 1:1. В итоге «Ференцварош» занял третье место в группе, на одно очко отстав от «Лудогорца».

Матчи против «Динамо»: команда из Будапешта доселе провела лишь одну встречу против «Динамо». Зато какую! 14 мая 1975 года соперники встретились в финале Кубка кубков. Киевляне тогда уверенно выиграли 3:0 и добыли свой первый континентальный трофей.