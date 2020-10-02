Березовчук назначен спортивным директором Металла

Специалист надеется добиться успехов с харьковским клубом

  • 02.10.2020 09:44
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Березовчук назначен спортивным директором Металла
© ФК Металл. Андрей Березовчук

Известный в недавнем прошлом футболист Андрей Березовчук назначен на должность спортивного директора ФК «Металл».

За время игровой карьеры Березовчук выступал за такие клубы, как «Николаев», «Металлист» (в его составе он становился серебряным призером чемпионата Украины и пять раз брал «бронзу»), «Харьков» и донецкий «Металлург».

Перейдя на тренерскую работу, Березовчук возглавлял аматорский «Волчанск», а также был ассистентом главного тренера во «Львове» и армянском «Алашкерте».

«Было неожиданно получить приглашение в такой интересный проект, как ФК «Металл». Очень приятно, что Евгений Красников доверил мне столь ответственную должность. Впереди новый этап, это интересно. Клуб ставит перед собой амбициозные задачи, в нем собраны профессионалы своего дела, со многими уже был знаком. Уверен, что совместными усилиями мы сможем развиваться и добиваться больших успехов», – прокомментировал Березовчук свое назначение.

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Источник — ФК Металл

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