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  4. КАЮК: «Лучшие футбольные менеджеры в Украине? Палкин и Красников»
Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 18:04 |
234
0

КАЮК: «Лучшие футбольные менеджеры в Украине? Палкин и Красников»

Генеральный директор ЛНЗ относит обоих функционеров к топ-уровню

21 июня 2026, 18:04 |
234
0
КАЮК: «Лучшие футбольные менеджеры в Украине? Палкин и Красников»
ФК ЛНЗ. Василий Каюк
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Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк высказался о лучших менеджерах в украинском футболе.

По его мнению, лучшими в Украине являются генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин и первый вице-президент «Металлиста» Евгений Красников.

– Назовите топ-5 лучших футбольных менеджеров в Украине.

– Трудно назвать топ-5 – назову топ-2. Сергей Анатольевич Палкин, потому что они выстроили такую структуру в «Шахтере» – и это топ-уровень. И, пожалуй, Евгений Красников. Точно так же когда-то господин Ярославский вместе с Красниковым и Мироном Богдановичем Маркевичем построили топ-клуб — и в этом заключалась его огромная заслуга.

– Многие считают, что Красников действительно топ-менеджер – но для своего времени, и, возможно, из-за этого он сегодня не востребован на самом высоком уровне. Или это ошибочное мнение?

– Я не знаю, я говорю то, что считаю. Я считаю его топ-менеджером.

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Василий Каюк ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Палкин Евгений Красников
Андрей Плыгун Источник: ТаТоТаке
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