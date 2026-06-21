КАЮК: «Лучшие футбольные менеджеры в Украине? Палкин и Красников»
Генеральный директор ЛНЗ относит обоих функционеров к топ-уровню
Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк высказался о лучших менеджерах в украинском футболе.
По его мнению, лучшими в Украине являются генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин и первый вице-президент «Металлиста» Евгений Красников.
– Назовите топ-5 лучших футбольных менеджеров в Украине.
– Трудно назвать топ-5 – назову топ-2. Сергей Анатольевич Палкин, потому что они выстроили такую структуру в «Шахтере» – и это топ-уровень. И, пожалуй, Евгений Красников. Точно так же когда-то господин Ярославский вместе с Красниковым и Мироном Богдановичем Маркевичем построили топ-клуб — и в этом заключалась его огромная заслуга.
– Многие считают, что Красников действительно топ-менеджер – но для своего времени, и, возможно, из-за этого он сегодня не востребован на самом высоком уровне. Или это ошибочное мнение?
– Я не знаю, я говорю то, что считаю. Я считаю его топ-менеджером.
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