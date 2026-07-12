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  4. Палкин поссорился с руководителем известного клуба. Трансфер Шахтера сорван
Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 09:02 |
657
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Палкин поссорился с руководителем известного клуба. Трансфер Шахтера сорван

Стало известно, почему Дигтярь не перейдет в стан «горняков»

12 июля 2026, 09:02 |
657
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Палкин поссорился с руководителем известного клуба. Трансфер Шахтера сорван
Getty Images/Global Images Ukraine. Кирилл Дигтярь
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Защитник харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь не станет игроком донецкого «Шахтера», несмотря на интерес к футболисту.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, переход 17-летнего защитника на данный момент практически невозможен из-за напряженных отношений между руководством двух клубов.

По данным источника, один из руководителей «Металлиста» Евгений Красников не намерен продавать Дигтяря в «Шахтер». Причиной называют конфликт между Красниковым и генеральным директором «горняков» Сергеем Палкиным.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» был заинтересован в подписании защитника «Сток Сити» и сборной Украины Максима Таловерова, однако переговоры между сторонами завершились безрезультатно.

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Кирилл Дигтярь Шахтер Донецк Металлист Харьков трансферы УПЛ трансферы Евгений Красников Сергей Палкин
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
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Ну хтось не прогнувся перед Шахтарем
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