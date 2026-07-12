Палкин поссорился с руководителем известного клуба. Трансфер Шахтера сорван

Защитник харьковского «Металлиста» Кирилл Дигтярь не станет игроком донецкого «Шахтера», несмотря на интерес к футболисту.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, переход 17-летнего защитника на данный момент практически невозможен из-за напряженных отношений между руководством двух клубов.

По данным источника, один из руководителей «Металлиста» Евгений Красников не намерен продавать Дигтяря в «Шахтер». Причиной называют конфликт между Красниковым и генеральным директором «горняков» Сергеем Палкиным.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» был заинтересован в подписании защитника «Сток Сити» и сборной Украины Максима Таловерова, однако переговоры между сторонами завершились безрезультатно.