Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Барселона и Ювентус фавориты пока только на бумаге»

Специалист считает, что у украинских клубов есть шансы в матчах с грандами

  • 02.10.2020 08:56
  • 475 просмотров
  • 2 комментария
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Барселона и Ювентус фавориты пока только на бумаге»
© ФК Арсенал-Киев. Вячеслав Грозный

Заслуженный тренер Украины прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов с участием «Динамо» и «Шахтера».

«Пока только на бумаге «Ювентус» и «Барселона» — фавориты группы. У итальянцев новый тренер. У Пирло нет опыта в Лиге чемпионов, поэтому ему будет непросто. Если правильно сыграть против Роналду, «Ювентус» не будет таким грозным соперником, как может показаться. То же самое касается и «Барселоны», которая без Месси — другая «Барселона», плюс ушел Суарес. Тот же Куман тоже не имеет такого опыта игр в Лиге чемпионов, как Луческу. Самое главное преимущество и козырь «Динамо» в Лиге чемпионов по отношению к соперникам – их тренер Мирча Луческу, который за счет своего опыта сможет и знает, как надо выстроить стратегию на весь групповой турнир. Поэтому я не думаю, что удел «Динамо» – это только борьба за третье место с «Ференцварошем» Сергея Реброва. В этой группе все будут отбирать очки друг у друга. И если «Динамо» на флажке трансферного окна успеет немного усилиться, команда сможет достойно выступить в Лиге чемпионов.

«Шахтер» – опытный боец в Европе, каждый год играет в Лиге чемпионов и выходит из группы. Горняки уже получили большой опыт. На мой взгляд, самым сложным соперником для донетчан будет не «Реал», а «Интер». Испанцы играют сами, и дают это делать сопернику. Что касается «Интера», то он высоко прессингует, не дает играть оппоненту. «Шахтер» это уже прочувствовал на себе в полуфинале Лиги Европы. Поэтому горнякам, возможно, против итальянцев придется сыграть в три центральных защитника.

У «Реала» этим летом не было усиления, но класс игроков не вызывает сомнения. Сейчас «Реал» делает ставку на Бензема, ушел Бэйл. Но даже с этим «Реалом» «Шахтеру» можно и нужно играть успешно. Что касается «Борусии» из Менхенгладбаха, то немецкая команда последние пару лет показывает организованный футбол, быстро переходит из обороны в атаку. Но у каждого соперника есть свои минусы. Главное их нащупать и воспользоваться своими шансами в атаке, которые обязательно будут.

Несмотря на такой жребий, как для «Шахтера», так и для «Динамо», с оптимизмом смотрю на их перспективы в нынешней Лиге чемпионов. У «Динамо» и «Шахтера» есть шансы удачно выступить в своих группах. Обе наши команды хорошо изучат соперников, и если не будет больших кадровых проблем, они попьют крови у европейских грандов», - сказал Грозный.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 02.10.2020 09:16
    0
    На рахунок Інтера, я згоден, він більш грізний за Реал. А от те що в Пірло і Кумана немає досвіду,тххх...так зате він є у гравців Барси і Ювентуса, не кажучи вже про їх неймовірну майстерність і клас!
    Ссылка
    Максим Максимов
      Максим Максимов, 02.10.2020 09:08
    0
    "Да что ты, черт побери, такое несешь?"...
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 02.10.2020 09:16
    0
    На рахунок Інтера, я згоден, він більш грізний за Реал. А от те що в Пірло і Кумана немає досвіду,тххх...так зате він є у гравців Барси і Ювентуса, не кажучи вже про їх неймовірну майстерність і клас!
    Ссылка
    Максим Максимов
      Максим Максимов, 02.10.2020 09:08
    0
    "Да что ты, черт побери, такое несешь?"...
    Ссылка
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