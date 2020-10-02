МОРАЕС: «Шахтер может показать свой футбол на фоне соперников топ-уровня»

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес высказался о результатах жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Напомним, «горняки» сыграют с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.

«Непростая группа, но когда ты играешь против «Интера» или «Реала» — это очень интересно. Я рад, что «Шахтер» может показать свой футбол на фоне соперников топ-уровня», - сказал Мораес.