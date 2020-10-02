МОРАЕС: «Шахтер может показать свой футбол на фоне соперников топ-уровня»

Форвард «Шахтера» – о результатах жеребьевки Лиги чемпионов

  • 02.10.2020 02:18
  • 113 просмотров
  • 3 комментария
МОРАЕС: «Шахтер может показать свой футбол на фоне соперников топ-уровня»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес высказался о результатах жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Напомним, «горняки» сыграют с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.

«Непростая группа, но когда ты играешь против «Интера» или «Реала» — это очень интересно. Я рад, что «Шахтер» может показать свой футбол на фоне соперников топ-уровня», - сказал Мораес.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 02:46
    -1
    Игорь Левченко, 02.10.2020 02:44
    Младшенький, это тебе не это, это даже не то, ну вы поняли)
    Это тебе не колос с села 2-0динамо!!
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    Игорь Левченко
      Игорь Левченко, 02.10.2020 02:44
    -1
    Младшенький, это тебе не это, это даже не то, ну вы поняли)
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 02:42
    0
    Только Шахтёр только победа!!В группе гранды европейского футбола и мы не ноем как болельщики ДК !!!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 02:42
    0
    Только Шахтёр только победа!!В группе гранды европейского футбола и мы не ноем как болельщики ДК !!!!
    Ссылка
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