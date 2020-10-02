МОРАЕС: «Шахтер может показать свой футбол на фоне соперников топ-уровня»

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес высказался о результатах жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Напомним, «горняки» сыграют с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.
«Непростая группа, но когда ты играешь против «Интера» или «Реала» — это очень интересно. Я рад, что «Шахтер» может показать свой футбол на фоне соперников топ-уровня», - сказал Мораес.
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Источник — Футбол 1/2/3
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