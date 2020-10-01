Луиш КАШТРУ: «Группа у Шахтера сложнее, чем в прошлом году»

Наставник «Шахтера» - о соперниках по группе Лиги чемпионов

  • 01.10.2020 23:40
  • 801 просмотр
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Луиш КАШТРУ: «Группа у Шахтера сложнее, чем в прошлом году»
© ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. «Горняки» сыграют с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» Менхенгладбах:

– Ваши эмоции от такого непростого жребия?
– Это Лига чемпионов, это всегда сложно. Три великие команды из европейской топ-5. Германия, Испания, Италия – три больших чемпионата. Мы знаем, какие сложности нас ожидают, и должны выйти на наш самый лучший уровень, чтобы выйти из группы.

– Группу можно назвать более сложной, чем в прошлом сезоне?
– Скажем, что да. Это очень сложная группа, с максимальными требованиями.

– «Реал» летом не покупал, а «Интер», наоборот, усилился и стал одним из претендентов на золото в Италии. Какая из этих команд сейчас более звездная, на ваш взгляд?
– У нас «Реал», который играет 4–4–2 с ромбом, «Интер» с 5–3–2. «Боруссию» М проанализируем – это тоже весьма компетентная команда. Думаю, что группа очень-очень непростая, но мы постараемся следовать всем ее требованиям и хорошо выступить в Лиге чемпионов.

– Сейчас, пока эмоции еще горячи, сложно оценить состав всех восьми групп. И все же, на первый взгляд, это не группа смерти?
– Мы все отдаем себе отчет, что в очень сложной группе, и этого не скрываем. Но в прошлом году также переживали достаточно трудные моменты и из 11 матчей в еврокубках проиграли всего три – полуфинал Лиги Европы с «Интером», первый матч в группе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и последний «Аталанте».

Это действительно доказывает, насколько хорошо мы были подготовлены к нашему еврокубковому пути. А сейчас что-то выдумывать и говорить, что у нас будет очень доступная и простая группа, – нет, это будет ложью. Вне всяких сомнений, группа очень и очень сложная.

Но мы постараемся подготовиться наилучшим образом. Я очень верю своим футболистам, доверяю им. Верю в наш клуб, наш путь, наш тренировочный процесс и нашу идею игры. Это нормально: ни одна из команд в такой ситуации не будет чувствовать себя комфортно, любой все матчи будут даваться крайне сложно.

Но мы смотрим на свою ежедневную работу очень внимательно и с радостью, что выступаем в этом турнире.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
    Cherevik22
      Cherevik22, 01.10.2020 23:50
    +1
    Обирайте позу, Шахта мимо єврокубків
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 01.10.2020 23:50
    +1
    Обирайте позу, Шахта мимо єврокубків
    Ссылка
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