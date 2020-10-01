ВИДЕО. Это фиаско, братан. Копенгаген провел курьезный автогол с Риекой

В матче 4-го раунда квалификации Лиги Европы датский «Копенгаген» встречался с хорватской «Риекой» (0:1).
На 20-й минуте хозяева поля допустили череду курьезных промахов, падая на поле, и в итоге защитник Петер Анкерсен зафутболил мяч в свои ворота после удара Франко Андрияшевича в перекладину.
Напомним, в 3-м раунде Риека обыграла «Колос» из Ковалевки (2:0 д.в.), причем Евгений Селезнев простил соперников из убойной позиции.
ВИДЕО. 0:1. Петер Анкерсен, 20 мин (автогол).
Only in Europa Leaguepic.twitter.com/JuLbGqiU5v— Troll Football Media (@Troll__Footbal) October 1, 2020
|20'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Петер Анкерсен (Копенгаген).
Источник — Sport.ua
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