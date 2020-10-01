Копенгаген
0:1
Риека
01.10.2020, FT

ВИДЕО. Это фиаско, братан. Копенгаген провел курьезный автогол с Риекой

Дело Селезнева живет, обидчикам «Колоса» жутко везет и в Дании

  • 01.10.2020 22:37
  • 3828 просмотров
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Это фиаско, братан. Копенгаген провел курьезный автогол с Риекой
© Twitter. Патрик Анкерсен в игре с Колосом

В матче 4-го раунда квалификации Лиги Европы датский «Копенгаген» встречался с хорватской «Риекой» (0:1).

На 20-й минуте хозяева поля допустили череду курьезных промахов, падая на поле, и в итоге защитник Петер Анкерсен зафутболил мяч в свои ворота после удара Франко Андрияшевича в перекладину.

Напомним, в 3-м раунде Риека обыграла «Колос» из Ковалевки (2:0 д.в.), причем Евгений Селезнев простил соперников из убойной позиции.

ВИДЕО. 0:1. Петер Анкерсен, 20 мин (автогол).

Лучшие моменты матча Копенгаген - Риека
20' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Петер Анкерсен (Копенгаген).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 23:54
    0
    И только наши дубы типа жирного тунца не могут забить, при следуя цель между прочим, а не наоборот
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 01.10.2020 23:37
    0
    Это трындец, и музыка в тему
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 01.10.2020 23:10
    0
    Не хватало только цирковых слонов, а так весь "Дю Солей" в полном сборе
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 01.10.2020 23:08
    +6
    аааа)))) я ржу))) тут без комментариев)))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 22:54
    +2
    Под такой гол только музыка из Бенни Хилла и подходит Автору зачёт!
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 01.10.2020 22:51
    +10
    Вот, Евгений, как надо было забивать из такой позиции...
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 01.10.2020 22:50
    +5
    недавно в Голландии был промах века, а это наверное курьезный гол века!
    Ссылка
    Dell Dnieper
      Dell Dnieper, 01.10.2020 22:47
    +3
    От же фартовые....2006 год вспоминается на ЧМ....
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.10.2020 22:42
    +18
    весь гол-сплошной сюр-ощущене что Риека вудузанимается
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 01.10.2020 22:42
    +18
    весь гол-сплошной сюр-ощущене что Риека вудузанимается
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 01.10.2020 22:51
    +10
    Вот, Евгений, как надо было забивать из такой позиции...
    Ссылка
    dadaali177188
      dadaali177188, 01.10.2020 23:08
    +6
    аааа)))) я ржу))) тут без комментариев)))
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 01.10.2020 22:50
    +5
    недавно в Голландии был промах века, а это наверное курьезный гол века!
    Ссылка
    Dell Dnieper
      Dell Dnieper, 01.10.2020 22:47
    +3
    От же фартовые....2006 год вспоминается на ЧМ....
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 01.10.2020 22:54
    +2
    Под такой гол только музыка из Бенни Хилла и подходит Автору зачёт!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 23:54
    0
    И только наши дубы типа жирного тунца не могут забить, при следуя цель между прочим, а не наоборот
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 01.10.2020 23:37
    0
    Это трындец, и музыка в тему
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 01.10.2020 23:10
    0
    Не хватало только цирковых слонов, а так весь "Дю Солей" в полном сборе
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности