ВИДЕО. Это фиаско, братан. Копенгаген провел курьезный автогол с Риекой

В матче 4-го раунда квалификации Лиги Европы датский «Копенгаген» встречался с хорватской «Риекой» (0:1).

На 20-й минуте хозяева поля допустили череду курьезных промахов, падая на поле, и в итоге защитник Петер Анкерсен зафутболил мяч в свои ворота после удара Франко Андрияшевича в перекладину.

Напомним, в 3-м раунде Риека обыграла «Колос» из Ковалевки (2:0 д.в.), причем Евгений Селезнев простил соперников из убойной позиции.

ВИДЕО. 0:1. Петер Анкерсен, 20 мин (автогол).