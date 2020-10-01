Ливерпуль – Арсенал. Спустя три дня они играют снова. Стартовые составы

Сегодня, 1 октября, проходит матч 1/8 финала Кубка английской лиги. На поле в 21:45 выйдут «Ливерпуль» и «Арсенал».
Эти команды уже играли три дня назад. Тогда в рамках АПЛ «Ливерпуль» одолел соперника из Лондона со счетом 3:1.
Стартовые составы команд.
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Источник — Sport.ua
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