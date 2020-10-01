ВОРОБЕЙ: «Интересно, как Луческу сыграет против Ювентуса и Барселоны»

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей поделился ожиданием от участия «Динамо» и «Шахтера» в групповом этапе Лиги чемпионов:

«У «Динамо» сложная и интересная группа, но можно бороться. Топ-соперники киевлян по группе переживают не лучшие времена. «Ювентус» и «Барселона» не в лучших кондициях. Интересно, как Мирча Луческу сыграет против них.

Еще год назад, я сказал бы, что в такой группе у «Динамо» нету шансов. Сейчас же, шансы на выход из группы у «Динамо» есть, и они неплохие. В «Барселоне» и «Ювентусе» сейчас перестройка. Более того, очень интересно будет смотреть противостояние Реброва и Луческу. Эта группа очень интересная.

Мы понимаем, что «Динамо» сейчас не усилится тремя-четырьмя игроками, которые нужны команде. Максимум - один. Если будет два – это из области фантастики. Не думаю, что за такой короткий кто-то придет и ощутимо усилит игру «Динамо».

В группе G, у «Шахтера», сложность, примерно, такая же. «Реал» и «Интер» – два явные фаворита. Недавно с миланцами «горняки» играли и знают на себе все сильные стороны этого клуба. Будем надеяться, что к тому времени «Шахтер» уже «проснется», игроки выйдут на пик формы и смогут кому-то подножку подставить, побороться за выход из группы. Будет очень сложно, но, в первую очередь, нужно решать вопрос с «Боруссией» Менхенгладбах».