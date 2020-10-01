Огнен ВУКОЕВИЧ: «Очень хороший жребий для Динамо»

В Женеве состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Жребий отправил вице-чемпиона Украины в группу G, где соперника «Динамо» будут «Барселона», «Ювентус» и «Ференцварош».

Асистент Мирчи Луческу – Огнен Вукоевич считает, что для «Динамо» это хороший жребий.

«Как по мне, очень хороший жребий для нас. Два гранда, одни из лучших команд Европы – «Ювентус» и «Барселона», плюс лучшие игроки современности – Криштиану Роналду и Лионель Месси. Это будет большим опытом как для нашего клуба в целом, так и для молодых футболистов, которые через такие матчи обязательно получат огромный толчок в своем развитии. Конечно, будет тяжело, но не надо опускать руки, а выходить и играть. Еще один соперник – «Ференцварош» под руководством Сергея Реброва, с которым тоже будет интересно встретиться.

Нам необходимо стремиться показывать свою игру в каждой игре, не надо никого бояться. Важно будет дождаться календаря игр, и уже исходя из этого, строить свою подготовку».

«В Лиге чемпионов собраны сильнейшие команды Европы. Нет слабых команд, особенно в первых двух корзинах. Поэтому было все равно, кого получить в соперники. Но я доволен жребием, и наконец-то «Динамо» вернулось в Лигу чемпионов, в когорту сильнейших команды. Я вспоминаю времена, когда «Динамо» каждый год участвовало в этом турнире, и необходимо стремиться, чтобы так было и в дальнейшем».

«Помню ли матч против «Барселоны» но «Ноу Камп»? Да, я вспоминаю тот матч. Мы уступили хозяевам – 0:2, но при этом играли довольно неплохо. «Барселона» тогда была сильнейшей командой Европы, в которой играли Месси, Ибрагимович, Хави, Иньеста и т.д. – сумасшедшая команда. В Киеве, помню, была холодная погода, и каталонцы победили благодаря реализованному Месси штрафному удару на 86-й минуте.

Но самое главное, что мы получили хороший опыт. Так же будет и с нашими нынешними молодыми футболистами. Сейчас у них будет огромное желание, как на тренировках, так и в играх, чтобы проявить себя наилучшим образом и представлять «Динамо» на международной арене», - сказал Вукоевич.