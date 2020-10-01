Огнен ВУКОЕВИЧ: «Очень хороший жребий для Динамо»

Ассистент Мирчи Луческу – о жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов

  • 01.10.2020 21:07
  • 8094 просмотра
  • 11 комментариев
Огнен ВУКОЕВИЧ: «Очень хороший жребий для Динамо»
© ФК Динамо. Огнен Вукоевич

В Женеве состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Жребий отправил вице-чемпиона Украины в группу G, где соперника «Динамо» будут «Барселона», «Ювентус» и «Ференцварош».

Асистент Мирчи Луческу – Огнен Вукоевич считает, что для «Динамо» это хороший жребий.

«Как по мне, очень хороший жребий для нас. Два гранда, одни из лучших команд Европы – «Ювентус» и «Барселона», плюс лучшие игроки современности – Криштиану Роналду и Лионель Месси. Это будет большим опытом как для нашего клуба в целом, так и для молодых футболистов, которые через такие матчи обязательно получат огромный толчок в своем развитии. Конечно, будет тяжело, но не надо опускать руки, а выходить и играть. Еще один соперник – «Ференцварош» под руководством Сергея Реброва, с которым тоже будет интересно встретиться.

Нам необходимо стремиться показывать свою игру в каждой игре, не надо никого бояться. Важно будет дождаться календаря игр, и уже исходя из этого, строить свою подготовку».

«В Лиге чемпионов собраны сильнейшие команды Европы. Нет слабых команд, особенно в первых двух корзинах. Поэтому было все равно, кого получить в соперники. Но я доволен жребием, и наконец-то «Динамо» вернулось в Лигу чемпионов, в когорту сильнейших команды. Я вспоминаю времена, когда «Динамо» каждый год участвовало в этом турнире, и необходимо стремиться, чтобы так было и в дальнейшем».

«Помню ли матч против «Барселоны» но «Ноу Камп»? Да, я вспоминаю тот матч. Мы уступили хозяевам – 0:2, но при этом играли довольно неплохо. «Барселона» тогда была сильнейшей командой Европы, в которой играли Месси, Ибрагимович, Хави, Иньеста и т.д. – сумасшедшая команда. В Киеве, помню, была холодная погода, и каталонцы победили благодаря реализованному Месси штрафному удару на 86-й минуте.

Но самое главное, что мы получили хороший опыт. Так же будет и с нашими нынешними молодыми футболистами. Сейчас у них будет огромное желание, как на тренировках, так и в играх, чтобы проявить себя наилучшим образом и представлять «Динамо» на международной арене», - сказал Вукоевич.

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Источник — ФК Динамо Киев

(40 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 22:02
    -5
    Cherevik22, 01.10.2020 21:24
    Не дочекаюсь моменту, коли Мессі Забарного буде об газон возити🤣🤣🤣
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 22:02
    -5
    Dynamo_Barca, 01.10.2020 21:40
    А тебе парень бачу криє не на шутку. ТИ або ще дитя,або в голові мало є чогось. Пишеш одну херню і то завжди. Не вихований. Краще помовчи.
    Краще попрыгай иди.
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 01.10.2020 21:42
    +5
    С Мирчей у нас есть все шансы побороться за выход с группы
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 01.10.2020 21:40
    +4
    Согласен. Отличные матчи будут в Киеве.
    Ссылка
    Dynamo_Barca
      Dynamo_Barca, 01.10.2020 21:40
    +10
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 21:29
    Ага, очень.
    А тебе парень бачу криє не на шутку. ТИ або ще дитя,або в голові мало є чогось. Пишеш одну херню і то завжди. Не вихований. Краще помовчи.
    Ссылка
    Dynamo_Barca
      Dynamo_Barca, 01.10.2020 21:38
    +9
    Cherevik22, 01.10.2020 21:23
    Вуко, кури менше. Тут 🔞🔞🔞
    Хто курить? Ти? Нормальний комент,нічого зайвого. Все по ділу.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 21:32
    +10
    Лучше вспомнить как совсем еще молодые Шевченко, Ребров, и другие возили Барселону в Киеве 3:0 и на выезде загнали Барсе 4 сухих мяча. Сейчас в Киеве тоже много молодых. Посмотрим на что они способны.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 21:29
    -16
    Ага, очень.
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 01.10.2020 21:24
    -23
    Не дочекаюсь моменту, коли Мессі Забарного буде об газон возити🤣🤣🤣
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 01.10.2020 21:23
    -12
    Вуко, кури менше. Тут 🔞🔞🔞
    Ссылка
    cooperchack
      cooperchack, 01.10.2020 21:21
    -2
    Ну х.. его знает))
    Ссылка
    Dynamo_Barca
      Dynamo_Barca, 01.10.2020 21:40
    +10
    Олег Тимофеюк, 01.10.2020 21:29
    Ага, очень.
    А тебе парень бачу криє не на шутку. ТИ або ще дитя,або в голові мало є чогось. Пишеш одну херню і то завжди. Не вихований. Краще помовчи.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 21:32
    +10
    Лучше вспомнить как совсем еще молодые Шевченко, Ребров, и другие возили Барселону в Киеве 3:0 и на выезде загнали Барсе 4 сухих мяча. Сейчас в Киеве тоже много молодых. Посмотрим на что они способны.
    Ссылка
    Dynamo_Barca
      Dynamo_Barca, 01.10.2020 21:38
    +9
    Cherevik22, 01.10.2020 21:23
    Вуко, кури менше. Тут 🔞🔞🔞
    Хто курить? Ти? Нормальний комент,нічого зайвого. Все по ділу.
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 01.10.2020 21:42
    +5
    С Мирчей у нас есть все шансы побороться за выход с группы
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 01.10.2020 21:40
    +4
    Согласен. Отличные матчи будут в Киеве.
    Ссылка
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