Йожеф САБО: «Ребров хотел сыграть с Динамо – и получил!»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо оценил шансы киевлян и «горняков» в Лиге чемпионов после состоявшейся жеребьевки группового раунда:
«Третье место «Динамо» может занять. Навряд ли в этом составе киевляне что-то сделают с «Барселоной» и «Ювентусом». По поводу «Ференцвароша», Ребров хотел сыграть с «Динамо» – и получил!
Сергей Ребров – умница, современный тренер. Не так легко будет обыграть «Ференцварош». Ребров будет прилично настраивать своих игроков на матч с «Динамо».
Очень интересно получилось – Ребров играл в «Динамо», тренировал «Динамо», теперь сыграет против киевского клуба в Лиге чемпионов. Дополнительная интрига появилась.
У «Шахтера» группа тяжелее. Приличная четверка. Думаю, что третье место «горняки» возьмут».
Источник — 1927.kiev.ua
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Может Десна, Рух Львов и Заря уже достигли уровня Барселоны и Интера, раз наши гранды в ничью с ними играют?
Может Десна, Рух Львов и Заря уже достигли уровня Барселоны и Интера, раз наши гранды в ничью с ними играют?
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