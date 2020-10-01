Йожеф САБО: «Ребров хотел сыграть с Динамо – и получил!»

Бывший тренер столичного клуба оценил шансы киевлян и «горняков»

  • 01.10.2020 21:15
  • 6038 просмотров
  • 7 комментариев
Йожеф САБО: «Ребров хотел сыграть с Динамо – и получил!»
© ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо оценил шансы киевлян и «горняков» в Лиге чемпионов после состоявшейся жеребьевки группового раунда:

«Третье место «Динамо» может занять. Навряд ли в этом составе киевляне что-то сделают с «Барселоной» и «Ювентусом». По поводу «Ференцвароша», Ребров хотел сыграть с «Динамо» – и получил!

Сергей Ребров – умница, современный тренер. Не так легко будет обыграть «Ференцварош». Ребров будет прилично настраивать своих игроков на матч с «Динамо».

Очень интересно получилось – Ребров играл в «Динамо», тренировал «Динамо», теперь сыграет против киевского клуба в Лиге чемпионов. Дополнительная интрига появилась.

У «Шахтера» группа тяжелее. Приличная четверка. Думаю, что третье место «горняки» возьмут».

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Источник — 1927.kiev.ua

(34 голоса)

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Комментарии
    Виктор Астанавитесь
      Виктор Астанавитесь, 01.10.2020 22:26
    -2
    Trasher311987, 01.10.2020 21:20
    Йожеф если сделают ты свою зп отдашь в детский дом?
    Сам то много в детские дома отдал?
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 01.10.2020 22:03
    0
    Тут действительно вопрос. Кто кого получил. Время покажет.
    Может Десна, Рух Львов и Заря уже достигли уровня Барселоны и Интера, раз наши гранды в ничью с ними играют?
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 01.10.2020 21:52
    +5
    Бідний старий їжачок, змушений на старість про харч думати.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 21:36
    +7
    Не ну это вообще как называется, а где прогнозы грачева?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 21:35
    +8
    Странно, а че дед переобулся то, говорил же что: «Таких игроков нет ни в Реале, ни в Ман Сити» как в шахте, а сейчас уже третье место обещает им?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 21:22
    +6
    Как хорошо, что прогнозы Ёжика никогда не сбываются.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.10.2020 21:20
    +8
    Йожеф если сделают ты свою зп отдашь в детский дом?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 21:35
    +8
    Странно, а че дед переобулся то, говорил же что: «Таких игроков нет ни в Реале, ни в Ман Сити» как в шахте, а сейчас уже третье место обещает им?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.10.2020 21:20
    +8
    Йожеф если сделают ты свою зп отдашь в детский дом?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 01.10.2020 21:36
    +7
    Не ну это вообще как называется, а где прогнозы грачева?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 21:22
    +6
    Как хорошо, что прогнозы Ёжика никогда не сбываются.
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 01.10.2020 21:52
    +5
    Бідний старий їжачок, змушений на старість про харч думати.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 01.10.2020 22:03
    0
    Тут действительно вопрос. Кто кого получил. Время покажет.
    Может Десна, Рух Львов и Заря уже достигли уровня Барселоны и Интера, раз наши гранды в ничью с ними играют?
    Ссылка
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