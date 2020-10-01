Йожеф САБО: «Ребров хотел сыграть с Динамо – и получил!»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо оценил шансы киевлян и «горняков» в Лиге чемпионов после состоявшейся жеребьевки группового раунда:

«Третье место «Динамо» может занять. Навряд ли в этом составе киевляне что-то сделают с «Барселоной» и «Ювентусом». По поводу «Ференцвароша», Ребров хотел сыграть с «Динамо» – и получил!

Сергей Ребров – умница, современный тренер. Не так легко будет обыграть «Ференцварош». Ребров будет прилично настраивать своих игроков на матч с «Динамо».

Очень интересно получилось – Ребров играл в «Динамо», тренировал «Динамо», теперь сыграет против киевского клуба в Лиге чемпионов. Дополнительная интрига появилась.

У «Шахтера» группа тяжелее. Приличная четверка. Думаю, что третье место «горняки» возьмут».