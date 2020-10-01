Завацкая завершила борьбу на Ролан Гаррос

Украинка Катарина Завацкая проиграла матч первого круга парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Вместе со словачкой Анной-Каролиной Шмидловой 20-летняя украинка уступила американско-мексиканскому тандему Кейтлин Кристиан / Джулиана Олмос.
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Катарина Завацкая / Анной-Каролина Шмидлова – Кейтлин Кристиан / Джулиана Олмос – 3:6, 2:6
Напомним, в матче одиночного разряда Завацкая в трех сетах уступила Кики Бертенс из Нидерландов.
Ранее свой матч парного разряда проиграла Катерина Бондаренко.
Источник — Sport.ua
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