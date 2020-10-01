Источник: Супряга остается в Динамо

Киевский клуб не будет продавать украинского форварда

  • 01.10.2020 15:12
  • 3973 просмотра
  • 12 комментариев
Источник: Супряга остается в Динамо
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга (слева)

20-летний украинский нападающий Владислав Супряга останется в киевском «Динамо».

«Вопрос по Супряге закрыт. Он остается в клубе», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что Супрягой активно интересуется итальянская «Болонья».

В текущем сезоне Владислав провел за «Динамо» 8 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Контракт Супряги с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €7 миллионов.

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Источник — Telegram

(17 голосов)

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Комментарии
    Cherevik22
      Cherevik22, 01.10.2020 16:35
    0
    Тут і казочці кінець...
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    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 01.10.2020 16:25
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 01.10.2020 15:56
    Барселону в групу до Динамо! Кияни нагинають каталонців в обох матчах з загальним рахунком 7:1. Супряга з Шапаренком організовують 5 з 7-ми м'ячів. Миколенко наглухо "закриває" Месі з Грізманом. Літом тріо Супряга-Шапаренко-Миколенко йдуть в ТОП клуби Європи. Суркіс отримує "касу" з 8-ма нулями!!!!
    выдвхай бобер, выдыхай...
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    acfred
      acfred, 01.10.2020 16:22
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 01.10.2020 15:56
    Барселону в групу до Динамо! Кияни нагинають каталонців в обох матчах з загальним рахунком 7:1. Супряга з Шапаренком організовують 5 з 7-ми м'ячів. Миколенко наглухо "закриває" Месі з Грізманом. Літом тріо Супряга-Шапаренко-Миколенко йдуть в ТОП клуби Європи. Суркіс отримує "касу" з 8-ма нулями!!!!
    ))) ставлю на Динамо !
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.10.2020 15:56
    +1
    Барселону в групу до Динамо! Кияни нагинають каталонців в обох матчах з загальним рахунком 7:1. Супряга з Шапаренком організовують 5 з 7-ми м'ячів. Миколенко наглухо "закриває" Месі з Грізманом. Літом тріо Супряга-Шапаренко-Миколенко йдуть в ТОП клуби Європи. Суркіс отримує "касу" з 8-ма нулями!!!!
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 15:46
    -1
    bullyUA, 01.10.2020 15:42
    Очнись лугандонец. Соль уже в Испании.
    Так три часа назад упоротый ,вот соль конкуренции не выдержал и сбежал
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    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 01.10.2020 15:44
    0
    Да это и так было понятно... Просто агенты сделали немного хайпа вокруг Влада. После ЛЧ и Евро, продадут дороже!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 15:42
    +4
    Maks7777, 01.10.2020 15:30
    Да солю теперь конкуренция
    Очнись лугандонец. Соль уже в Испании.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.10.2020 15:30
    -6
    Да солю теперь конкуренция
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 15:26
    +7
    Отлично Шапа и Мыкола продлили контаркты до 25 года
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.10.2020 15:24
    +6
    Вот и славно. Нам нужно хорошо выступить в ЛЧ и выиграть чемпионат Украины в этом сезоне. Давай Влад
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 01.10.2020 15:22
    -9
    Бревно остаётся в брёвнанаме, всё логично.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 15:20
    +10
    И правильно. Чем играть в посредственной Болонье, лучше в ЛЧ с Динамо играть.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 15:20
    +10
    И правильно. Чем играть в посредственной Болонье, лучше в ЛЧ с Динамо играть.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 01.10.2020 15:26
    +7
    Отлично Шапа и Мыкола продлили контаркты до 25 года
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.10.2020 15:24
    +6
    Вот и славно. Нам нужно хорошо выступить в ЛЧ и выиграть чемпионат Украины в этом сезоне. Давай Влад
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.10.2020 15:42
    +4
    Maks7777, 01.10.2020 15:30
    Да солю теперь конкуренция
    Очнись лугандонец. Соль уже в Испании.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 01.10.2020 16:25
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 01.10.2020 15:56
    Барселону в групу до Динамо! Кияни нагинають каталонців в обох матчах з загальним рахунком 7:1. Супряга з Шапаренком організовують 5 з 7-ми м'ячів. Миколенко наглухо "закриває" Месі з Грізманом. Літом тріо Супряга-Шапаренко-Миколенко йдуть в ТОП клуби Європи. Суркіс отримує "касу" з 8-ма нулями!!!!
    выдвхай бобер, выдыхай...
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 01.10.2020 16:22
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 01.10.2020 15:56
    Барселону в групу до Динамо! Кияни нагинають каталонців в обох матчах з загальним рахунком 7:1. Супряга з Шапаренком організовують 5 з 7-ми м'ячів. Миколенко наглухо "закриває" Месі з Грізманом. Літом тріо Супряга-Шапаренко-Миколенко йдуть в ТОП клуби Європи. Суркіс отримує "касу" з 8-ма нулями!!!!
    ))) ставлю на Динамо !
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.10.2020 15:56
    +1
    Барселону в групу до Динамо! Кияни нагинають каталонців в обох матчах з загальним рахунком 7:1. Супряга з Шапаренком організовують 5 з 7-ми м'ячів. Миколенко наглухо "закриває" Месі з Грізманом. Літом тріо Супряга-Шапаренко-Миколенко йдуть в ТОП клуби Європи. Суркіс отримує "касу" з 8-ма нулями!!!!
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 01.10.2020 16:35
    0
    Тут і казочці кінець...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 01.10.2020 15:44
    0
    Да это и так было понятно... Просто агенты сделали немного хайпа вокруг Влада. После ЛЧ и Евро, продадут дороже!
    Ссылка
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