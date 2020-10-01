Источник: Супряга остается в Динамо

20-летний украинский нападающий Владислав Супряга останется в киевском «Динамо».
«Вопрос по Супряге закрыт. Он остается в клубе», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
Ранее сообщалось, что Супрягой активно интересуется итальянская «Болонья».
В текущем сезоне Владислав провел за «Динамо» 8 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Контракт Супряги с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €7 миллионов.
Источник — Telegram
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