Николай МОРОЗЮК: «В Лиге чемпионов за Динамо не будет стыдно»

32-летний защитник «Ризеспора», четыре сезона проведший в составе «Динамо», поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

— Чего ожидаете от «Динамо» в Лиге чемпионов?

— Для меня самое важное, что они попали в Лигу чемпионов. И сейчас я могу уверенно сказать, что за команду стыдно не будет. Вспомнились, конечно, матчи с «Челси», когда я краснел после этих игр. Но сейчас «Динамо» сделало огромный шаг. Думаю, что даже в играх с топовыми соперниками за «Динамо» стыдно не будет. Это будет огромный опыт для молодых пацанов, это будут нереальные эмоции и опыт для них.

— А как вам успех Сергея Реброва с «Ференцварошем»?

— Я и раньше говорил, что у Реброва видна идея, футболистам понятно, что от них хотят. Выходя на поле, ты понимаешь, что тебе делать. Ты понимаешь, в какой футбол вы будете играть. За день, за месяц это все не делается, это постепенно. «Ференцварош» не играл в Лиге чемпионов с 95-го года. А Ребров вывел команду туда. Ребров — молодой тренер, у которого есть будущее. Ребров из тех тренеров, которые могут донести до футболистов свою идею. Футболисты проникаются этой идеей, выходят на поле и воплощают их в реальность.

Кого в соперники Динамо? Три варианта жребия ЛЧ для киевлян

— Хотелось бы увидеть «Ференцварош» и «Динамо» в одной группе Лиги чемпионов?

— Мне хочется, чтобы «Ференцварош» и «Динамо» были в разных группах. Хочется в соперники «Реал» или «Баварию». Молодые пацаны, которые смотрели Лигу чемпионов по телевизору, смогут в ней сыграть. И хочется, чтобы была надежда выйти из группы. Мне как болельщику хочется, чтобы «Динамо» попались сильные команды.

Полностью интервью Николая Морозюка ожидайте завтра.