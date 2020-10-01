Кого в соперники Динамо? Три варианта жребия ЛЧ для киевлян

Sport.ua оценивает потенциально хороший, нейтральный и плохой варианты жребия для команды Луческу

  • 01.10.2020 12:46
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Кого в соперники Динамо? Три варианта жребия ЛЧ для киевлян
© ФК Динамо

Не успели высохнуть бокалы от шампанского после победы «Динамо» над «Гентом» в плей-офф Лиги чемпионов, ознаменовавшей выход киевской команды впервые за четыре последних года в главный континентальный турнир, как впору вновь от праздников переходить к работе. В первый день октября состоится жеребьевка группового этапа чемпионской Лиги, и два наших полпреда в ней – «Шахтер» и «Динамо» - узнают своих соперников. Чемпионы Украины попали во вторую корзину при жеребьевке, вице-чемпионы – в третью. Встретиться на групповом этапе они не могут по определению – таковы правила. Как не могут сыграть в одной группе с российскими клубами. Тем не менее, выбор соперников – достаточно обширен, причем соперников самых разношерстых. И именно от результатов жребия будет зависеть «самочувствие» наших команд в группе: или они будут бороться за выход в плей-офф, или – за выживание.

Накануне жеребьевки Лиги чемпионов Sport.ua, предвосхищая события, предлагает три варианта жребия в качестве соперников «Динамо»: хороший, плохой и нейтральный.

Вариант № 1 – хороший: «Порту», «Аякс», «Динамо», «Ференцварош»

В групповом раунде ЛЧ откровенно слабых соперников практически не бывает. За исключением сезонов, когда в основной раунд пробиваются команды типа БАТЭ или «Астаны». Но в нынешней Лиге чемпионов практически все клубы конкурентоспособны, даже «Мидтьюлланд», и в этой связи отыскать худших среди лучших – задача непростая. Но мы попробовали. И вот что получилось.

Из первой корзины возьмем «Порту»: потому что кроме чемпионов Португалии, брать больше некого (вполне возможно, «Зенит» был бы более удобным соперником, но с «ихними» клубами мы не пересекаемся). Со второй корзины пусть выпадет «Аякс». Опять-таки, по аналогичной схеме: потому что больше некого, все остальные – нам не чета (точнее, мы им), а с «Шахтером» киевляне тоже не могут сыграть из-за регламентных норм (на групповой стадии УЕФА разделяет клубы одной ассоциации). Ну и на закуску, то есть с четвертого лукошка, пускай выпадет «Ференцварош». Да, чемпионы Венгрии – возможно, не самый слабый соперник из этой корзины. Но их тренер, наш Сергей Ребров, уж очень просил, чтобы жребий свел в одной группе и его бывшую команду, и его нынешнюю. Так и быть, пойдем ему навстречу. Итого: «Порту», «Аякс», «Динамо», «Ференцварош».

Вариант № 2 – плохой: «Бавария», «Барселона», «Динамо», «Марсель»

Тут все очень просто. В двух первых группах подобрались очень серьезные оппоненты, не чета тем, с кем киевляне играли в квалификации ЛЧ. Если не повезет со жребием, то могут выпасть настоящие «монстры». Да и в четвертой корзине есть соперники, скажем так, удобоваримые, а есть и откровенно нежелательные. Так вот, если вдруг киевлянам не повезет по-настоящему, чего очень бы не хотелось, но исключать такой вариант полностью нельзя, группа с участием команды Луческу может иметь следующий вид: «Бавария», «Барселона», «Динамо», «Марсель».

Если быть объективным, в такой (или подобной) группе нашей команде светит, в лучшем случае, борьба за третье место. Но, с другой стороны, где, как не в подобном квартете, проверить свой истинный уровень и приятно удивить грандов своим настоем и мотивацией.

Тем не менее, такая (или подобная) группа не очень желательна, мягко говоря. Все же хотелось бы, чтобы динамовская лигочемпионская сказка продолжалась, а не превратилась в трагедию. А посему предположим, что жребий к киевскому коллективу будет более благоприятным.

Вариант № 3 – нейтральный: «Севилья», «Боруссия» Д, «Динамо», «Истанбул Башакшехир»

При таком раскладе пускай из первой и второй корзин выпадут, соответственно, «Севилья» и «Боруссия» (Дортмунд). Опыта и мастерства ни у первых, ни у вторых не отнять, но все же эти команды на данном этапе – не «машины», а таки команды. И севильцы, и дортмундцы по сравнению с предыдущим сезоном претерпели кадровые изменения. Если быть точнее, обе команды стали чуточку «моложе». То есть, при условии, если для «Динамо» все звезды сложатся в правильной конфигурации, с этими клубами можно конкурировать. Во всяком случае, можно попытаться сыграть на равных. С четвертой корзины выберем «Истанбул»: турецкая команда сейчас ничем не лучше «Динамо», но, как и вице-чемпионы Украины, она может кому угодно попортить кровь.

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Валерий Василенко, Sport.ua

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  • Какие команды из первой корзины вы бы хотели видеть в соперниках для Динамо или Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов? (выбрать 3 варианта из 7)
    • 7.34% (83)
      1. Бавария (Германия)
    • 19.19% (217)
      2. Севилья (Испания)
    • 10.61% (120)
      3. Реал Мадрид (Испания)
    • 12.38% (140)
      4. Ливерпуль (Англия)
    • 13% (147)
      5. Ювентус (Италия)
    • 8.58% (97)
      6. ПСЖ (Франция)
    • 28.91% (327)
      7. Порту (Португалия)
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