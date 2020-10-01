Кубок Украины по футболу среди женщин остался в Харькове

Впервые в своей истории трофей завоевала местная команда «Жилстрой-2»

  • 01.10.2020 11:45
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Кубок Украины по футболу среди женщин остался в Харькове
© uaf.ua

В Харькове на стадионе «Солнечный» состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских команд сезона 2019-2020 годов. Местный «Жилстрой-2» встречался с командой «Восход» (Старая Маячка, Херсонской области). 

Судьбу поединка решил единственный гол, который в конце первого тайма «соорудили» две Яны. Капитан команды Калинина сделала передачу на дальнюю штангу, а Малахова опередила защитниц соперниц и головой с близкого расстояния направила мяч в сетку ворот. 

В целом матч прошел с большим преимуществом действующего чемпиона Украины и завершился заслуженной победой хозяек поля со счетом 1:0. 

Кубок Украины по футболу завоевали: вратари - Екатерина Самсон и Дарья Бондарчук, полевые игроки - Анастасия Сырмай, Екатерина Корсун, Анастасия Филенко, Ирина Подольская, Роксолана Кравчук, Татьяна Триль, Ия Андрущак, Яна Малахова, Яна Калинина (капитан команды), Вероника Андрухив, Ксения Хайрулина, Ирина Котяш, Натия Панцулая, Татьяна Рыжова, Любовь Мохнач, Юлия Титова. 

Наставник команды, она же и главный тренер национальной женской сборной Украины, Наталья Зинченко.    

Добавим, что Кубок Украины уже многие годы, в прямом и переносном смысле, не покидает Харьков. До этого 10 раз этот трофей выигрывала другая местная команда «Жилстрой-1». И еще. Футболистки «Жилстроя-2» в сезоне 2019-2020 годов оформили «золотой» дубль, выиграв до этого звание чемпионок Украины.   

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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