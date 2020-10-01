МАРКЕВИЧ: «Самое главное, что мы нашли в себе силы изменить ход поединка»

30 сентября в рамках 1/16 стадии Кубка Украины «Мариуполь» переиграл «Викторию» (3:1) (п.г.т. Николаевка). Главный тренер азовцев Остап Маркевич прокомментировал результат этого матча.

Отметим, что в течение матча «Мариуполь» уступал большую часть игрового времени, но во втором тайме дожал соперника.

- Я прежде всего доволен, что команда собралась после первого тайма, когда почти ничего не получалось. Ребята молодые, нашли в себе внутренние резервы и правильно настроились на второй тайм - это очень позитивная вещь. Они нашли запас для того чтобы реализовать все то, о чем мы говорили, то, что планировали и то, что надеялись увидеть от нашей команды.

- В начале первого тайма «Виктория» действовала очень активно. Не было ли с вашей стороны недооценки соперника?

- Ни в коем случае. Эта команда, по моему мнению, легко могла играть в Первой Лиге и даже находиться в верхней части таблицы. Нам было известно, что почти все игроки имеют большой опыт игры в элитном дивизионе. Да, у нас где-то что-то не получалось, но не всегда все идет по плану, это нормальный процесс. Бывает и такое. Но самое главное что мы нашли в себе силы изменить ход поединка.