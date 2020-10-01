Виктория – Мариуполь – 1:3. Видео голов и обзор матча

В матче 1/16 финала Кубка Украины «Мариуполь» на выезде обыграл аматорскую «Викторию» из Николаевки со счетом 3:1.
Лучшие моменты матча Виктория - Мариуполь
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Никита Петерман (Мариуполь).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Чоботенко (Мариуполь).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (Мариуполь).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Касьянов (Виктория).
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Источник — Sport.ua
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