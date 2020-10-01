Владимир ШАРАН: «Переживал, чтобы не было недооценки соперника»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал победу над «Ингульцом» (4:1) в матче 1/16 финала Кубка Украины.
«Мы очень тщательно готовились и серьезно настраивались. И практически не сделали ротации, хотя играли в субботу. Сделали только вынужденные замены. Дубра приболел, поэтому Гречишкину пришлось играть центрального защитника.
Игра была нервная в первом тайме, но во втором тайме мы открыли счет, после чего было легче играть. Мы довели матч до убедительной победы. Но нужно учитывать, что у соперника была очень серьезная ротация состава. Я переживал, чтобы не было недооценки соперника, но этого не произошло», - сказал Шаран.
Источник — Sport.ua
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