В поединке 1/16 финала Кубка Украины черниговская «Десна» дома обыграла львовский «Рух» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Десна» — «Рух» — 2:1
Голы: Дегтярев, 74, 80 — Тамм, 59, автогол
Лучшие моменты матча Десна - Рух Львов
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Дегтярев (Десна).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Дегтярев (Десна).
|59'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Йонас Тамм (Десна).
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Источник — ФК Десна
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