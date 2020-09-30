Десна – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 30-го сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором черниговская «Десна» будет принимать львовский «Рух». Матч пройдет в Чернигове на стадионе имени Ю. Гагарина, начало – в 17:00.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Десна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.