Алексей АНДРОНОВ: «Жаль, Краснодар не сыграет с Киевом»

Специалист доволен выходом российской команды в групповой этап Лиги чемпионов

  • 01.10.2020 02:27
  • 151 просмотр
  • 1 комментарий
Алексей АНДРОНОВ: «Жаль, Краснодар не сыграет с Киевом»
© Евро-футбол. Алексей Андронов

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился впечатлениями о выходе «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов после выездной победы над греческим ПАОКом (2:1).

«Краснодар» — молодец! Вытащил последний билет. Заслужил. Выстрадал. Страдать — это вообще наше. Жаль, не сыграет с Киевом», — написал Андронов.

Ранее Андронов поздравил с выходом в групповой этап Лиги чемпионов киевское «Динамо».

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Источник — Telegram

(1 голос)

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Комментарии
    Roger
      Roger, 01.10.2020 02:49
    0
    Ах, какая жалость (нет).
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    Roger
      Roger, 01.10.2020 02:49
    0
    Ах, какая жалость (нет).
    Ссылка
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