Алексей АНДРОНОВ: «Жаль, Краснодар не сыграет с Киевом»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился впечатлениями о выходе «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов после выездной победы над греческим ПАОКом (2:1).
«Краснодар» — молодец! Вытащил последний билет. Заслужил. Выстрадал. Страдать — это вообще наше. Жаль, не сыграет с Киевом», — написал Андронов.
Ранее Андронов поздравил с выходом в групповой этап Лиги чемпионов киевское «Динамо».
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