Алексей АНДРОНОВ: «Поздравляю Динамо и очень рад за Реброва»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поздравил киевское «Динамо» Мирчи Луческу и венгерский «Ференцварош» Сергея Реброва с выходом в групповой этап Лиги чемпионов.

«Поздравляю моих друзей — киевское «Динамо» — с возвращением в Лигу чемпионов! Болтовню про уровень «Краснодара» даже обсуждать не буду, хотя ему тоже желаю удачи.

И очень рад за Сергея Реброва, прошедшего 4 (!) этапа отбора! Браво!», — написал Андронов.