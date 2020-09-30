Алексей АНДРОНОВ: «Поздравляю Динамо и очень рад за Реброва»

Специалист доволен, что «Динамо» и «Ференцварош» пробились в Лигу чемпионов

  • 30.09.2020 17:12
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Алексей АНДРОНОВ: «Поздравляю Динамо и очень рад за Реброва»
© Sport.ua. Алексей Андронов

Известный российский комментатор Алексей Андронов поздравил киевское «Динамо» Мирчи Луческу и венгерский «Ференцварош» Сергея Реброва с выходом в групповой этап Лиги чемпионов.

«Поздравляю моих друзей — киевское «Динамо» — с возвращением в Лигу чемпионов! Болтовню про уровень «Краснодара» даже обсуждать не буду, хотя ему тоже желаю удачи.

И очень рад за Сергея Реброва, прошедшего 4 (!) этапа отбора! Браво!», — написал Андронов.

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Источник — Telegram

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