Алексей АНДРОНОВ: «Поздравляю Динамо и очень рад за Реброва»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поздравил киевское «Динамо» Мирчи Луческу и венгерский «Ференцварош» Сергея Реброва с выходом в групповой этап Лиги чемпионов.
«Поздравляю моих друзей — киевское «Динамо» — с возвращением в Лигу чемпионов! Болтовню про уровень «Краснодара» даже обсуждать не буду, хотя ему тоже желаю удачи.
И очень рад за Сергея Реброва, прошедшего 4 (!) этапа отбора! Браво!», — написал Андронов.
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Источник — Telegram
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