ПАОК
1:2
Краснодар
30.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ПАОК – Краснодар – 1:2. Фиаско для греков. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

  • 01.10.2020 00:23
  • 626 просмотров
  • 2 комментария
ПАОК – Краснодар – 1:2. Фиаско для греков. Видео голов и обзор матча
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В матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов греческий ПАОК проиграл российскому «Краснодару».

Смотрите видео голов и обзор матча ПАОК (Греция) – «Краснодар» (Россия) – 1:2.

Лучшие моменты матча ПАОК - Краснодар
77' ГОЛ ! Мяч забил Омар Эль Каддури (ПАОК).
77' ГОЛ ! Мяч забил Реми Кабелла (Краснодар).
73' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Иоаниис Мистакидис (ПАОК).
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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 01:02
    0
    паок хороший вариант при жеребьёвке тупая команда полностью
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    olexyn
    online
      olexyn, 01.10.2020 00:46
    +1
    тупий анал, тупить його картинка
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    olexyn
    online
      olexyn, 01.10.2020 00:46
    +1
    тупий анал, тупить його картинка
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 01.10.2020 01:02
    0
    паок хороший вариант при жеребьёвке тупая команда полностью
    Ссылка
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