ПАОК – Краснодар – 1:2. Фиаско для греков. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов греческий ПАОК проиграл российскому «Краснодару».
Смотрите видео голов и обзор матча ПАОК (Греция) – «Краснодар» (Россия) – 1:2.
Лучшие моменты матча ПАОК - Краснодар
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Омар Эль Каддури (ПАОК).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Реми Кабелла (Краснодар).
|73'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Иоаниис Мистакидис (ПАОК).
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Источник — Футбол 1/2/3
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