ПАОК
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Краснодар
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ПАОК – Краснодар. Грекам нужно отыграть один мяч. Стартовые составы

В 22:00 начнется ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

  • 30.09.2020 21:05
  • 1064 просмотра
  • 6 комментариев
ПАОК – Краснодар. Грекам нужно отыграть один мяч. Стартовые составы
© УЕФА

Сегодня, 30 сентября, пройдет матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На поле в 22:00 выйдут греческий ПАОК и российский «Краснодар». Первая игра завершилась поражением греков (1:2).

Стали известны стартовые составы команд.

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Источник — УЕФА

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 21:56
    -1
    Al Zolo, 30.09.2020 21:55
    так Вася на то и Вася шо дэбил
    Странно че из всех клубов надо было именно про дк что-то здеть, ЦУ дали видать
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 21:55
    +1
    Alex86 1, 30.09.2020 21:47
    пока вася не зданул про то как пройдут они дк на легке то было пох на рашистов, а ща можно ток приятного вылета пожелать им
    так Вася на то и Вася шо дэбил
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 30.09.2020 21:48
    -6
    Кубань - побратимы Украины. Ура!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 21:47
    0
    пока вася не зданул про то как пройдут они дк на легке то было пох на рашистов, а ща можно ток приятного вылета пожелать им
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 21:41
    +1
    Держим кулаки за греков, вон кацапов с ЛЧ
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 30.09.2020 21:29
    +1
    Хай їм, грекам, щастить .
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 21:55
    +1
    Alex86 1, 30.09.2020 21:47
    пока вася не зданул про то как пройдут они дк на легке то было пох на рашистов, а ща можно ток приятного вылета пожелать им
    так Вася на то и Вася шо дэбил
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 21:41
    +1
    Держим кулаки за греков, вон кацапов с ЛЧ
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 30.09.2020 21:29
    +1
    Хай їм, грекам, щастить .
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.09.2020 21:47
    0
    пока вася не зданул про то как пройдут они дк на легке то было пох на рашистов, а ща можно ток приятного вылета пожелать им
    Ссылка
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