Parimatch — официальный беттинг партнер La Liga в Украине

Стороны подписали соглашение на два года с возможностью продления на год

  • 30.09.2020 18:10
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Parimatch — официальный беттинг партнер La Liga в Украине

30 сентября в Мадриде компания Parimatch подписала партнерское соглашение с La Liga и стала официальным беттинг партнером Примеры в Украине на два года. 

Испанская сторона предоставит площадки для размещения бренда Parimatch на всех мероприятиях организованных La Liga. В соответствии с местными законами, реклама Parimatch будет отображаться на 3D-коврах во время трансляции матчей, а маркетинговые материалы будут использованы на выездных матчах «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». 

В рамках партнерства Parimatch получит доступ на использование логотипов, эмблем, товарных знаков La Liga и права на фото 7 действующих игроков для создания маркетинговых материалов. Также две легенды La Liga будут участвовать в PR акциях и телевизионных рекламных кампаниях Parimatch для трансляций на территории Украины. В будущем La Liga предоставит билеты на матчи, которые Parimatch использует в качестве призов и поощрений.

«La Liga - одна из самых популярных футбольных в мире, там играют множество звезд и потому это сотрудничество является для Parimatch стратегическим. Мы много внимания уделяем коммуникации с болельщиками, как и La Liga. В этом наше партнерство просто идеальное – отметил представитель Parimatch Вадим Мисюра.

Оскар Мэйо, директор по бизнесу, маркетингу и международному развитию La Liga: «Крепкие региональные партнерские соглашения — это ключ к построению более тесных связей с нашими фанатами и расширению глобального присутствия La Liga. Parimatch разделяет наши амбиции по созданию развлечений мирового уровня и является идеальным партнером для развития этого подхода».

Официальная пресс-конференция о подписании соглашения между LaLiga и Parimatch пройдет 15 октября. Чтобы принять участие в пресс-конференции, представители СМИ могут связаться с организаторами по почте press@pm.ua  и подтвердить участие.

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Виталий Петровский, Sport.ua

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