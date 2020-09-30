Андрей ПОЛУНИН: «Суркису пора задуматься о приобретении памятника Луческу»

В выходе «Динамо» в групповой этап Лиги чемпионов большая заслуга румынского тренера

  • 30.09.2020 18:07
  • 2144 просмотра
  • 8 комментариев
Андрей ПОЛУНИН: «Суркису пора задуматься о приобретении памятника Луческу»
© Денис Руденко, FootBoom. Андрей Полунин

Экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин поделился впечатлениями об ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» — «Гент» (3:0) и оценил шансы киевлян в групповом раунде престижного турнира.

«Были два разных тайма с «Гентом». Мне понравилось, что динамовцы вышли на поле, выбросив из головы результат первого поединка в Бельгии. Действовали собранно, целеустремленно и по делу добились ощутимого преимущества в счете.

Не понравилось, что после перерыва, посчитав, что путевка в следующий раунд уже никуда от них не денется, резко сбросили обороты, начали играть вальяжно, позволив «Генту» хозяйничать в своей штрафной площадке. К счастью, на этот раз обошлось, гости не преуспели в реализации голевых моментов, но так действовать нельзя, это непрофессионально. Единственный плюс — все убедились, что на вратаря Георгия Бущана можно рассчитывать.

Конечно, во взлете «Динамо» на международной арене большая заслуга их нового тренера Мирчи Луческу. Он не стал терроризировать клубное руководство требованиями купить новых игроков, сосредоточившись на работе с теми, кто уже находился на контракте и, в отличие от своих предшественников, добился весомого результата. А все потому, что румынский специалист умеет найти подход к игрокам, для него не существует авторитетов, свою силу нужно доказывать только на футбольном поле. Поэтому не случайно вчерашним лидерам «Динамо» не всегда находится место в стартовом составе. Так что президенту «Динамо» (Игорю Суркису — прим. ред.) впору задуматься о приобретении памятника Луческу, изготовленного по заказу «Шахтера», который оказался «горнякам» не нужен.

Что «светит» динамовцам в групповом турнире? Многое будет зависеть от жребия, хотя очевидно, что там соперники будут посильнее АЗ и «Гента». Прежде всего, важно не только усилиться 2-3 новичками, но и сохранить тот состав, который добывал путевку. В частности, ни в коем случае нельзя сейчас продавать Владислава Супрягу. В лице Луческу он нашел своего тренера, с каждым матчем прибавляет. Где гарантия, что в той же «Болонье» Владислав заиграет? Здесь уже затрагиваются интересы сборной Украины», — отметил Полунин.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 19:08
    +1
    u6464u, 30.09.2020 18:41
    ты сынок чтоб не нагадить так не можешь ну ни чо таких как ты жизнь научит.
    Да не благодарные вы,жаллккоо улицу переиминовать!!Да то что Мирча ттворит с вашими автобуссом вы ещё ему. Мавзалей Должны будете построить при жизни ,,а то потом не дождешься от вас
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    vikmironov
    online
      vikmironov, 30.09.2020 19:07
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Дeвушки ищут мужчин для сeкca, здеcь всe анoнимнo и бecплатнo, без рaзводнякoв и прoститутoк, вот cам убeдиcь ---- http://firsturl.de/oauMOQf
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    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 30.09.2020 18:59
    +1
    Луческу показал, что значит хороший тренер. Это пример и для других команд, не надо жалеть денег на тренера, потом все окупится.
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    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 30.09.2020 18:47
    +2
    Зачем заказывать новый? можно у Шахтера купить, там уже готовый есть))
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    u6464u
    online
      u6464u, 30.09.2020 18:41
    +1
    Maks7777, 30.09.2020 18:38
    Да да..надо и проспект Бандеры в честь Мирчи переименовать!
    ты сынок чтоб не нагадить так не можешь ну ни чо таких как ты жизнь научит.
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.09.2020 18:39
    +4
    Не ну реально Луческу авторитет, спокойно и без пантов выполнил задачу
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 18:38
    -1
    u6464u, 30.09.2020 18:36
    Всё правильно сказал Полунин , всё по делу.
    Да да..надо и проспект Бандеры в честь Мирчи переименовать!
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    u6464u
    online
      u6464u, 30.09.2020 18:36
    +4
    Всё правильно сказал Полунин , всё по делу.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.09.2020 18:39
    +4
    Не ну реально Луческу авторитет, спокойно и без пантов выполнил задачу
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 30.09.2020 18:36
    +4
    Всё правильно сказал Полунин , всё по делу.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 30.09.2020 18:47
    +2
    Зачем заказывать новый? можно у Шахтера купить, там уже готовый есть))
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 19:08
    +1
    u6464u, 30.09.2020 18:41
    ты сынок чтоб не нагадить так не можешь ну ни чо таких как ты жизнь научит.
    Да не благодарные вы,жаллккоо улицу переиминовать!!Да то что Мирча ттворит с вашими автобуссом вы ещё ему. Мавзалей Должны будете построить при жизни ,,а то потом не дождешься от вас
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 30.09.2020 18:59
    +1
    Луческу показал, что значит хороший тренер. Это пример и для других команд, не надо жалеть денег на тренера, потом все окупится.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 30.09.2020 18:41
    +1
    Maks7777, 30.09.2020 18:38
    Да да..надо и проспект Бандеры в честь Мирчи переименовать!
    ты сынок чтоб не нагадить так не можешь ну ни чо таких как ты жизнь научит.
    Ссылка
    vikmironov
    online
      vikmironov, 30.09.2020 19:07
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Дeвушки ищут мужчин для сeкca, здеcь всe анoнимнo и бecплатнo, без рaзводнякoв и прoститутoк, вот cам убeдиcь ---- http://firsturl.de/oauMOQf
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