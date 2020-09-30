Евгений ЛЕВЧЕНКО: «А вы тоже гордитесь успехами Реброва?»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал выход венгерского «Ференцвароша», который тренирует Сергей Ребров, в групповой раунд Лиги чемпионов.
«А вы тоже, так же как и я, гордитесь успехами Реброва?!», – написал Левченко в твиттере.
Напомним, «Ференцварош» будет сеяться из четвертой корзины, а это значит, что венгерский клуб может стать соперником как «Динамо» (3-я корзина), так и «Шахтера» (2-я корзина).
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Источник — Twitter
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Да и чуть не отскочили от Мельде бюджет которого меньше более чем в 2 раза. Хотя до этого прошли более сильные клубы.
Если тренер хочет стать действительно хорошим специалистом то ему не нужно начинать с такой команды как Динамо. В этом ошибка Реброва. Все равно приходиться теперь работать с клубами помельче. А это всегда сложно. Рад что Ребров справляется пока. Будем наблюдать. А там может быть и до Динамо дорастет.
И есть успешный тренер. Очень надеюсь, что Ребров лет через 5-6, как поднакопит европейский опыт, вернется в Динамо. И еще надеюсь, что Циган протянет столько, чтобы поставить Динамо на лыжи. Динамо и Реброву удачи!
А с Ференцварошем можно сыграть товарняк или в какой-то Лиге Европы.
И есть успешный тренер. Очень надеюсь, что Ребров лет через 5-6, как поднакопит европейский опыт, вернется в Динамо. И еще надеюсь, что Циган протянет столько, чтобы поставить Динамо на лыжи. Динамо и Реброву удачи!
Да и чуть не отскочили от Мельде бюджет которого меньше более чем в 2 раза. Хотя до этого прошли более сильные клубы.
Если тренер хочет стать действительно хорошим специалистом то ему не нужно начинать с такой команды как Динамо. В этом ошибка Реброва. Все равно приходиться теперь работать с клубами помельче. А это всегда сложно. Рад что Ребров справляется пока. Будем наблюдать. А там может быть и до Динамо дорастет.
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