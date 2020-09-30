Евгений ЛЕВЧЕНКО: «А вы тоже гордитесь успехами Реброва?»

Бывший футболист поражен достижениями украинского тренера

  • 30.09.2020 12:59
  • 3225 просмотров
  • 6 комментариев
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «А вы тоже гордитесь успехами Реброва?»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал выход венгерского «Ференцвароша», который тренирует Сергей Ребров, в групповой раунд Лиги чемпионов.

«А вы тоже, так же как и я, гордитесь успехами Реброва?!», – написал Левченко в твиттере.

Напомним, «Ференцварош» будет сеяться из четвертой корзины, а это значит, что венгерский клуб может стать соперником как «Динамо» (3-я корзина), так и «Шахтера» (2-я корзина).

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Источник — Twitter

(29 голосов)

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 30.09.2020 14:26
    0
    Все-таки это чемпионская квалификация где нету даже середняков. Для того ее и выделили в отдельный турнир чтобы чемпионы слабых в футбольном отношении стран имели шанс сыграть в Лиге чемпионов.
    Да и чуть не отскочили от Мельде бюджет которого меньше более чем в 2 раза. Хотя до этого прошли более сильные клубы.
    Если тренер хочет стать действительно хорошим специалистом то ему не нужно начинать с такой команды как Динамо. В этом ошибка Реброва. Все равно приходиться теперь работать с клубами помельче. А это всегда сложно. Рад что Ребров справляется пока. Будем наблюдать. А там может быть и до Динамо дорастет.
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    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 30.09.2020 13:49
    +4
    Ребров был отличным игроком, пахал на поле так, что некоторым можно ставить в пример.
    И есть успешный тренер. Очень надеюсь, что Ребров лет через 5-6, как поднакопит европейский опыт, вернется в Динамо. И еще надеюсь, что Циган протянет столько, чтобы поставить Динамо на лыжи. Динамо и Реброву удачи!
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    iravik83
      iravik83, 30.09.2020 13:41
    +2
    Этот Левченко никогда не был топовым игроком ,а внимание к нему будто он как минимум Шева !!Каждый пук его нюхают!!
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    Cherevik22
      Cherevik22, 30.09.2020 13:29
    +4
    Не хочу Ференцварош зараз в групу до наших!
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 13:12
    -1
    В Лиге Чемпионов нужно играть с топовыми командами: Ливерпуль, Реал, Барселона, Бавария, МанЮнайтед, ПСЖ.
    А с Ференцварошем можно сыграть товарняк или в какой-то Лиге Европы.
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    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 13:07
    +3
    И даже больше.. мы хотим чтобы Ференцварош попал к нашим командам в группу
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    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 30.09.2020 13:49
    +4
    Ребров был отличным игроком, пахал на поле так, что некоторым можно ставить в пример.
    И есть успешный тренер. Очень надеюсь, что Ребров лет через 5-6, как поднакопит европейский опыт, вернется в Динамо. И еще надеюсь, что Циган протянет столько, чтобы поставить Динамо на лыжи. Динамо и Реброву удачи!
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 30.09.2020 13:29
    +4
    Не хочу Ференцварош зараз в групу до наших!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 13:07
    +3
    И даже больше.. мы хотим чтобы Ференцварош попал к нашим командам в группу
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 30.09.2020 13:41
    +2
    Этот Левченко никогда не был топовым игроком ,а внимание к нему будто он как минимум Шева !!Каждый пук его нюхают!!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 30.09.2020 14:26
    0
    Все-таки это чемпионская квалификация где нету даже середняков. Для того ее и выделили в отдельный турнир чтобы чемпионы слабых в футбольном отношении стран имели шанс сыграть в Лиге чемпионов.
    Да и чуть не отскочили от Мельде бюджет которого меньше более чем в 2 раза. Хотя до этого прошли более сильные клубы.
    Если тренер хочет стать действительно хорошим специалистом то ему не нужно начинать с такой команды как Динамо. В этом ошибка Реброва. Все равно приходиться теперь работать с клубами помельче. А это всегда сложно. Рад что Ребров справляется пока. Будем наблюдать. А там может быть и до Динамо дорастет.
    Ссылка
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