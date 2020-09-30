Евгений ЛЕВЧЕНКО: «А вы тоже гордитесь успехами Реброва?»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал выход венгерского «Ференцвароша», который тренирует Сергей Ребров, в групповой раунд Лиги чемпионов.

«А вы тоже, так же как и я, гордитесь успехами Реброва?!», – написал Левченко в твиттере.

Напомним, «Ференцварош» будет сеяться из четвертой корзины, а это значит, что венгерский клуб может стать соперником как «Динамо» (3-я корзина), так и «Шахтера» (2-я корзина).