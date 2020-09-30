УЕФА подтвердил, что снова будет разводить украинские и российские клубы

К сожалению, «Зенит» из первой корзины нашим клубам в Лиге чемпионов точно не попадется

  • 30.09.2020 12:23
  • 1081 просмотр
  • 10 комментариев
УЕФА подтвердил, что снова будет разводить украинские и российские клубы
© УЕФА

УЕФА подтвердил, что вновь разведет клубы из России и Украины по разным группам в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
 
«Мы ссылаемся на решение чрезвычайной комиссии УЕФА, принятое в июле 2014 года, о том, что команды из Украины и России не могут играть друг против друга до соответствующего решения об ином», – сообщила пресс-служба УЕФА.
 
Напомним, российский футбольный союз и Федерация футбола Украины выражали обеспокоенность по поводу безопасности в случае, если команды России и Украины будут играть друг против друга в соревнованиях УЕФА. В 2014 году было принято решение чрезвычайной комиссии УЕФА, которое препятствовало попаданию команд из России и Украины на групповом этапе еврокубков.

Отметим, что жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября, в ней будут принимать участие донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится 2 октября, по ее результатам соперников узнает луганская «Заря».

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Источник — Чемпионат

(8 голосов)

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Комментарии
    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.09.2020 12:49
    +1
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 12:27
    Даунама уровень Зенита?
    Козломордый, и Динамо, и Шахтёр сильнее любого клуба эрпээл
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 30.09.2020 12:43
    -3
    alefteev77, 30.09.2020 12:30
    Почему же разводят? Фокин же заявил, что войны нет? Это наши братья?
    Или таки не братья?
    Витольд Фокин (первый премьер-министр независимой Украины) стоял у истоков независимости Украины, и потому имеет полное право на свою точку зрения.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 30.09.2020 12:39
    -3
    Зачем нам слабаки? Ливерпуль бы!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 12:34
    +2
    Все правильно, нефиг наших халявой всякой в расслабленное состояние вводить.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 12:34
    0
    alefteev77, 30.09.2020 12:30
    Почему же разводят? Фокин же заявил, что войны нет? Это наши братья?
    Или таки не братья?
    разрывают "семью"
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.09.2020 12:30
    -1
    Почему же разводят? Фокин же заявил, что войны нет? Это наши братья?
    Или таки не братья?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 12:28
    -5
    dd dent, 30.09.2020 12:26
    Зачем, футбол же вне политики и ихтамнет? Или когда надо есть, когда не надо нет?
    Просто прыгуны сам знаешь чего бояться.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 12:27
    -11
    Alexander Киев, 30.09.2020 12:26
    Честно говоря - жаль. Ведь Шахтёр - сильнее любой команды РФПЛ. А Динамо Киев - уровень Зенита. Остальные кацапские команды на много слабее. Аля Десна, Заря - Краснодар, ЦСКА .
    Даунама уровень Зенита?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 12:26
    +2
    Честно говоря - жаль. Ведь Шахтёр - сильнее любой команды РФПЛ. А Динамо Киев - уровень Зенита. Остальные кацапские команды на много слабее. Аля Десна, Заря - Краснодар, ЦСКА .
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 12:26
    +7
    Зачем, футбол же вне политики и ихтамнет? Или когда надо есть, когда не надо нет?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 12:26
    +7
    Зачем, футбол же вне политики и ихтамнет? Или когда надо есть, когда не надо нет?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 12:34
    +2
    Все правильно, нефиг наших халявой всякой в расслабленное состояние вводить.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 12:26
    +2
    Честно говоря - жаль. Ведь Шахтёр - сильнее любой команды РФПЛ. А Динамо Киев - уровень Зенита. Остальные кацапские команды на много слабее. Аля Десна, Заря - Краснодар, ЦСКА .
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 30.09.2020 12:49
    +1
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 12:27
    Даунама уровень Зенита?
    Козломордый, и Динамо, и Шахтёр сильнее любого клуба эрпээл
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 12:34
    0
    alefteev77, 30.09.2020 12:30
    Почему же разводят? Фокин же заявил, что войны нет? Это наши братья?
    Или таки не братья?
    разрывают "семью"
    Ссылка
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