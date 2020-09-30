УЕФА подтвердил, что снова будет разводить украинские и российские клубы

УЕФА подтвердил, что вновь разведет клубы из России и Украины по разным группам в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
«Мы ссылаемся на решение чрезвычайной комиссии УЕФА, принятое в июле 2014 года, о том, что команды из Украины и России не могут играть друг против друга до соответствующего решения об ином», – сообщила пресс-служба УЕФА.
Напомним, российский футбольный союз и Федерация футбола Украины выражали обеспокоенность по поводу безопасности в случае, если команды России и Украины будут играть друг против друга в соревнованиях УЕФА. В 2014 году было принято решение чрезвычайной комиссии УЕФА, которое препятствовало попаданию команд из России и Украины на групповом этапе еврокубков.
Отметим, что жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября, в ней будут принимать участие донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится 2 октября, по ее результатам соперников узнает луганская «Заря».
Источник — Чемпионат
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Или таки не братья?
Или таки не братья?
Или таки не братья?
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