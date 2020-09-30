Динамо готово купить под Лигу чемпионов форварда сборной Боснии

Киевское «Динамо» ведет интенсивные переговоры с румынским клубом «Университатя Крайова» по поводу центрального нападающего Элвира Кольича.
По информации источника, нынешний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу очень высоко ценит способности форварда, и хотел заполучить его в ряды своих подопечных еще когда работал с «Зенитом», но тогда трансферу помешала травма футболиста.
Ныне «Динамо» предлагает за Кольича 7 миллионов евро, но собственник «Университати» хочет 10 миллионов. Не исключено, что после выхода в групповой раунд Лиги чемпионов украинский клуб улучшит предложение, и стороны придут к компромиссу.
Кольич лишь в июле подписал новый контракт с «Университатей», продлив его до июля 2025 года. Зарплата игрока в румынском клубе составляет 200 тысяч евро за сезон.
Элвиру Кольичу 25 лет. Его рост составляет 191 сантиметр. За «Университатю» он выступает с 2018-го, и обошелся румынам в 450 тысяч евро. Ныне Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 миллиона евро.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Румынии Кольич забил 6 голов в 5 матчах. Также на счету нападающего 4 матча за национальную сборную Боснии и Герцеговины.
Источник — Fanatik.ro
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
особенно на той ветке , где он паре кротодевочек по морде дал
у Супряги в противостоянии этом гол+ пас за два матча
мне так нравится как завистливые болельщики шахтера, при раскрытии очередного таланта Динамо вылазят со. своими бреднями и фантазиями . Например только за вчерашний матч СофаСкор Владу поставила 7,3 от Хускоред. я думаю там будет не ниже...
Так что вы своих коваленок оценивайте лучше , а в Динамо с вашей аналитики только в голос посмеются
у Супряги в противостоянии этом гол+ пас за два матча
мне так нравится как завистливые болельщики шахтера, при раскрытии очередного таланта Динамо вылазят со. своими бреднями и фантазиями . Например только за вчерашний матч СофаСкор Владу поставила 7,3 от Хускоред. я думаю там будет не ниже...
Так что вы своих коваленок оценивайте лучше , а в Динамо с вашей аналитики только в голос посмеются
но все равно как то 10 ка многовато
Обычный столп , единственное норм качество которого - верховые мячи
За десятку модно взять в разы лучшего игрока !
у Супряги в противостоянии этом гол+ пас за два матча
мне так нравится как завистливые болельщики шахтера, при раскрытии очередного таланта Динамо вылазят со. своими бреднями и фантазиями . Например только за вчерашний матч СофаСкор Владу поставила 7,3 от Хускоред. я думаю там будет не ниже...
Так что вы своих коваленок оценивайте лучше , а в Динамо с вашей аналитики только в голос посмеются
особенно на той ветке , где он паре кротодевочек по морде дал
у Супряги в противостоянии этом гол+ пас за два матча
мне так нравится как завистливые болельщики шахтера, при раскрытии очередного таланта Динамо вылазят со. своими бреднями и фантазиями . Например только за вчерашний матч СофаСкор Владу поставила 7,3 от Хускоред. я думаю там будет не ниже...
Так что вы своих коваленок оценивайте лучше , а в Динамо с вашей аналитики только в голос посмеются
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.