Динамо готово купить под Лигу чемпионов форварда сборной Боснии

Мирча Луческу хотел подписать игрока еще когда тренировал «Зенит»

  • 30.09.2020 11:48
  • 11003 просмотра
  • 20 комментариев
Динамо готово купить под Лигу чемпионов форварда сборной Боснии
© fanatik.ro. Элвир Кольич

Киевское «Динамо» ведет интенсивные переговоры с румынским клубом «Университатя Крайова» по поводу центрального нападающего Элвира Кольича.

По информации источника, нынешний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу очень высоко ценит способности форварда, и хотел заполучить его в ряды своих подопечных еще когда работал с «Зенитом», но тогда трансферу помешала травма футболиста.

Ныне «Динамо» предлагает за Кольича 7 миллионов евро, но собственник «Университати» хочет 10 миллионов. Не исключено, что после выхода в групповой раунд Лиги чемпионов украинский клуб улучшит предложение, и стороны придут к компромиссу.

Кольич лишь в июле подписал новый контракт с «Университатей», продлив его до июля 2025 года. Зарплата игрока в румынском клубе составляет 200 тысяч евро за сезон.

Элвиру Кольичу 25 лет. Его рост составляет 191 сантиметр. За «Университатю» он выступает с 2018-го, и обошелся румынам в 450 тысяч евро. Ныне Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Румынии Кольич забил 6 голов в 5 матчах. Также на счету нападающего 4 матча за национальную сборную Боснии и Герцеговины.

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Источник — Fanatik.ro

(34 голоса)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 13:06
    0
    dd dent, 30.09.2020 12:30
    там наверное если покопаться в комментах, то раньше был морашка бревно без толковое, за то ща скажут что топ форвард как к ним смылся
    1000000%
    особенно на той ветке , где он паре кротодевочек по морде дал
    Ссылка
    Vadin
      Vadin, 30.09.2020 12:50
    0
    Alexander Киев, 30.09.2020 12:04
    Я вчора поржав із новин за Супрягу і 15-20 млн, коли він проти Гента як дерево грав. Скільки разів він втрачав мяч, скільки разів його доганяли захисники та відбирали круглого.. 2 млн - потолок. Він - ніякий. Тому, буде здорово якщо когось куплять на його місце
    Ага, тільки от заробив пенальті, зробив перший гол.. Ще раз заробив пенальті яке відмінили. В нападника позиція, де йому нормально втрачати мяч, їх задача створювати моменти..
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 12:37
    0
    dd dent, 30.09.2020 12:30
    там наверное если покопаться в комментах, то раньше был морашка бревно без толковое, за то ща скажут что топ форвард как к ним смылся
    так и было
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 12:30
    0
    jekаfunny, 30.09.2020 12:23
    сколько ? конкретно и с видео ?
    у Супряги в противостоянии этом гол+ пас за два матча
    мне так нравится как завистливые болельщики шахтера, при раскрытии очередного таланта Динамо вылазят со. своими бреднями и фантазиями . Например только за вчерашний матч СофаСкор Владу поставила 7,3 от Хускоред. я думаю там будет не ниже...
    Так что вы своих коваленок оценивайте лучше , а в Динамо с вашей аналитики только в голос посмеются
    там наверное если покопаться в комментах, то раньше был морашка бревно без толковое, за то ща скажут что топ форвард как к ним смылся
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.09.2020 12:26
    -3
    Зачастую вся игра динамовских форвардов , - это протолкнуть мяч в пустые ворота с двух метров или забить с пенальти. Исключения бывают, но довольно редко
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 12:26
    -10
    Ни один уважающий себя футболист не перейдёт в этот кипрский позор, тем более сейчас, когда их все подряд будут петушить в группе.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 12:24
    -1
    Чтоб Шахту дрючить, хватит и такого напа конечно, но в целом... Если допустить, что не утка, то при условии, что Луч прям четко видит именно его в своих игровых схемах, попробовать можно. Но не за десятку конечно.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 12:23
    +3
    Alexander Киев, 30.09.2020 12:04
    Я вчора поржав із новин за Супрягу і 15-20 млн, коли він проти Гента як дерево грав. Скільки разів він втрачав мяч, скільки разів його доганяли захисники та відбирали круглого.. 2 млн - потолок. Він - ніякий. Тому, буде здорово якщо когось куплять на його місце
    сколько ? конкретно и с видео ?
    у Супряги в противостоянии этом гол+ пас за два матча
    мне так нравится как завистливые болельщики шахтера, при раскрытии очередного таланта Динамо вылазят со. своими бреднями и фантазиями . Например только за вчерашний матч СофаСкор Владу поставила 7,3 от Хускоред. я думаю там будет не ниже...
    Так что вы своих коваленок оценивайте лучше , а в Динамо с вашей аналитики только в голос посмеются
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.09.2020 12:11
    -1
    Alexander Киев, 30.09.2020 12:04
    Я вчора поржав із новин за Супрягу і 15-20 млн, коли він проти Гента як дерево грав. Скільки разів він втрачав мяч, скільки разів його доганяли захисники та відбирали круглого.. 2 млн - потолок. Він - ніякий. Тому, буде здорово якщо когось куплять на його місце
    Не можна не погодитися
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 30.09.2020 12:08
    -3
    Колыч поможет, нет сомнений.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 12:04
    -5
    Я вчора поржав із новин за Супрягу і 15-20 млн, коли він проти Гента як дерево грав. Скільки разів він втрачав мяч, скільки разів його доганяли захисники та відбирали круглого.. 2 млн - потолок. Він - ніякий. Тому, буде здорово якщо когось куплять на його місце
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 30.09.2020 12:04
    +3
    В артість 1,8 млн. по Transfermarkt
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 12:00
    -2
    хотя, судя по нарезке этот парень может принять мяч спиной к воротам , развернуться и продолжить атаку обостряющей передачей, такой себе Клозе на минималках. Румыну , который хочет играть более сбалансированно в выверено в последней трете - такой игрок необходим
    но все равно как то 10 ка многовато
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 11:58
    0
    name_footbol, 30.09.2020 11:51
    Я думаю будет 2-ой Фран Соль!
    Не удивлюсь что его решили сплавить, из-за з/п и кпд да проще уже еще 1 купить с меньшими запросами
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 30.09.2020 11:58
    +4
    Как по мне, Transfermarkt более адекватно оценивает этого форварда, нежели румынские сми.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 30.09.2020 11:57
    -3
    name_footbol, 30.09.2020 11:51
    Я думаю будет 2-ой Фран Соль!
    Думати шкідливо.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 11:55
    -4
    Утка , как по мне
    Обычный столп , единственное норм качество которого - верховые мячи
    За десятку модно взять в разы лучшего игрока !
    Ссылка
    Roma Ukraine
      Roma Ukraine, 30.09.2020 11:53
    0
    за зеленого Супрягу хочуть 20 лямів, а за вже досвідченого хорошого нападаючого 10 шкода
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 30.09.2020 11:51
    +6
    Я думаю будет 2-ой Фран Соль!
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 30.09.2020 11:49
    +4
    Ох уж ці істочнікі румунські
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 30.09.2020 11:51
    +6
    Я думаю будет 2-ой Фран Соль!
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 30.09.2020 11:58
    +4
    Как по мне, Transfermarkt более адекватно оценивает этого форварда, нежели румынские сми.
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 30.09.2020 11:49
    +4
    Ох уж ці істочнікі румунські
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 12:23
    +3
    Alexander Киев, 30.09.2020 12:04
    Я вчора поржав із новин за Супрягу і 15-20 млн, коли він проти Гента як дерево грав. Скільки разів він втрачав мяч, скільки разів його доганяли захисники та відбирали круглого.. 2 млн - потолок. Він - ніякий. Тому, буде здорово якщо когось куплять на його місце
    сколько ? конкретно и с видео ?
    у Супряги в противостоянии этом гол+ пас за два матча
    мне так нравится как завистливые болельщики шахтера, при раскрытии очередного таланта Динамо вылазят со. своими бреднями и фантазиями . Например только за вчерашний матч СофаСкор Владу поставила 7,3 от Хускоред. я думаю там будет не ниже...
    Так что вы своих коваленок оценивайте лучше , а в Динамо с вашей аналитики только в голос посмеются
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 30.09.2020 12:04
    +3
    В артість 1,8 млн. по Transfermarkt
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 30.09.2020 13:06
    0
    dd dent, 30.09.2020 12:30
    там наверное если покопаться в комментах, то раньше был морашка бревно без толковое, за то ща скажут что топ форвард как к ним смылся
    1000000%
    особенно на той ветке , где он паре кротодевочек по морде дал
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 30.09.2020 12:50
    0
    Alexander Киев, 30.09.2020 12:04
    Я вчора поржав із новин за Супрягу і 15-20 млн, коли він проти Гента як дерево грав. Скільки разів він втрачав мяч, скільки разів його доганяли захисники та відбирали круглого.. 2 млн - потолок. Він - ніякий. Тому, буде здорово якщо когось куплять на його місце
    Ага, тільки от заробив пенальті, зробив перший гол.. Ще раз заробив пенальті яке відмінили. В нападника позиція, де йому нормально втрачати мяч, їх задача створювати моменти..
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 12:37
    0
    dd dent, 30.09.2020 12:30
    там наверное если покопаться в комментах, то раньше был морашка бревно без толковое, за то ща скажут что топ форвард как к ним смылся
    так и было
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 12:30
    0
    jekаfunny, 30.09.2020 12:23
    сколько ? конкретно и с видео ?
    у Супряги в противостоянии этом гол+ пас за два матча
    мне так нравится как завистливые болельщики шахтера, при раскрытии очередного таланта Динамо вылазят со. своими бреднями и фантазиями . Например только за вчерашний матч СофаСкор Владу поставила 7,3 от Хускоред. я думаю там будет не ниже...
    Так что вы своих коваленок оценивайте лучше , а в Динамо с вашей аналитики только в голос посмеются
    там наверное если покопаться в комментах, то раньше был морашка бревно без толковое, за то ща скажут что топ форвард как к ним смылся
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.09.2020 11:58
    0
    name_footbol, 30.09.2020 11:51
    Я думаю будет 2-ой Фран Соль!
    Не удивлюсь что его решили сплавить, из-за з/п и кпд да проще уже еще 1 купить с меньшими запросами
    Ссылка
    Roma Ukraine
      Roma Ukraine, 30.09.2020 11:53
    0
    за зеленого Супрягу хочуть 20 лямів, а за вже досвідченого хорошого нападаючого 10 шкода
    Ссылка
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