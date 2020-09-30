Динамо готово купить под Лигу чемпионов форварда сборной Боснии

Киевское «Динамо» ведет интенсивные переговоры с румынским клубом «Университатя Крайова» по поводу центрального нападающего Элвира Кольича.

По информации источника, нынешний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу очень высоко ценит способности форварда, и хотел заполучить его в ряды своих подопечных еще когда работал с «Зенитом», но тогда трансферу помешала травма футболиста.

Ныне «Динамо» предлагает за Кольича 7 миллионов евро, но собственник «Университати» хочет 10 миллионов. Не исключено, что после выхода в групповой раунд Лиги чемпионов украинский клуб улучшит предложение, и стороны придут к компромиссу.

Кольич лишь в июле подписал новый контракт с «Университатей», продлив его до июля 2025 года. Зарплата игрока в румынском клубе составляет 200 тысяч евро за сезон.

Элвиру Кольичу 25 лет. Его рост составляет 191 сантиметр. За «Университатю» он выступает с 2018-го, и обошелся румынам в 450 тысяч евро. Ныне Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Румынии Кольич забил 6 голов в 5 матчах. Также на счету нападающего 4 матча за национальную сборную Боснии и Герцеговины.