ТаТоТаке. Динамо - Гент, в ожидании Реброва, Коноплянка - в Днепре-1?

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив разбирают на молекулы первый за 4 года выход Динамо в Лигу чемпионов. Кто лучший игрок матча с Гентом? Как изменился Супряга? Почему Луческу все равно злится? Сколько денег уже заработал киевский клуб?
Кроме того - развеиваем фейки о Коноплянке и Днепре-1, аплодируем возвращению узнаваемого бразильца в Украину, отвечаем на вопросы, что с ВАР в УПЛ и в какой еврокубок отправятся украинские клубы уже через год.
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Источник — ТаТоТаке
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