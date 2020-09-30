ТаТоТаке. Динамо - Гент, в ожидании Реброва, Коноплянка - в Днепре-1?

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив разбирают на молекулы первый за 4 года выход Динамо в Лигу чемпионов. Кто лучший игрок матча с Гентом? Как изменился Супряга? Почему Луческу все равно злится? Сколько денег уже заработал киевский клуб?

Кроме того - развеиваем фейки о Коноплянке и Днепре-1, аплодируем возвращению узнаваемого бразильца в Украину, отвечаем на вопросы, что с ВАР в УПЛ и в какой еврокубок отправятся украинские клубы уже через год.