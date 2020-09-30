Рустам ХУДЖАМОВ: «Гент вышел на поле абсолютно растерянным»

Футбольный эксперт Рустам Худжамов высказался о победе «Динамо» над «Гентом» (3:0) в квалификации Лиги чемпионов.
«Гент» вышел на поле абсолютно растерянным. Они были обречены с самого начала. Больше скажу: мне кажется, что после финального свистка в Генте уже все было ясно и понятно, что они обречены», – сказал Худжамов в прямом эфире программы «Ночь Лиги чемпионов».
Напомним, жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится первого октября в 19:00 по Киеву.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.