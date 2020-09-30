Рустам ХУДЖАМОВ: «Гент вышел на поле абсолютно растерянным»

Футбольный эксперт Рустам Худжамов высказался о победе «Динамо» над «Гентом» (3:0) в квалификации Лиги чемпионов.



«Гент» вышел на поле абсолютно растерянным. Они были обречены с самого начала. Больше скажу: мне кажется, что после финального свистка в Генте уже все было ясно и понятно, что они обречены», – сказал Худжамов в прямом эфире программы «Ночь Лиги чемпионов».



Напомним, жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится первого октября в 19:00 по Киеву.