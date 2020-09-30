Рустам ХУДЖАМОВ: «Гент вышел на поле абсолютно растерянным»

Бывший вратарь считает, что уже после первого матча бельгийцы поняли, что они не пройдут дальше

  • 30.09.2020 10:33
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Рустам ХУДЖАМОВ: «Гент вышел на поле абсолютно растерянным»
© Футбол 1/2/3. Рустам Худжамов

Футбольный эксперт Рустам Худжамов высказался о победе «Динамо» над «Гентом» (3:0) в квалификации Лиги чемпионов.
 
«Гент» вышел на поле абсолютно растерянным. Они были обречены с самого начала. Больше скажу: мне кажется, что после финального свистка в Генте уже все было ясно и понятно, что они обречены», – сказал Худжамов в прямом эфире программы «Ночь Лиги чемпионов».
 
Напомним, жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится первого октября в 19:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

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