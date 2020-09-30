Александр КАРАВАЕВ: «Во втором тайме пошли в авантюру, теряли мяч»

Игрок «Динамо» высказался о победе над «Гентом» и выходе в групповой раунд Лиги чемпионов

  • 30.09.2020 09:56
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Александр КАРАВАЕВ: «Во втором тайме пошли в авантюру, теряли мяч»
© ФК Динамо. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился впечатлениями от победы над «Гентом» (3:0) в Лиге чемпионов.

- Эмоции, конечно, положительные. Мы этого ждали, мы к этому стремились. Это была одна из наших главных задач с тех пор, как мы собрались после небольшого отпуска – на эти два месяца. Хорошо стартовать в чемпионате Украины и выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Мы выполнили эту задачу и теперь нужно дальше поэтапно следовать своим целям.

- Главный тренер остался недоволен определенным авантюризмом, который присутствовал в игре команды при счете 3:0. Как это можно объяснить?
- Сейчас сложно что-то говорить по горячим следам. Конечно, мы понимаем, что первый тайм и второй отличались. В первом тайме мы выполнили все, что от нас требовал тренер. Особенно в первые 20 – 30 минут, когда мы забили голы, доминировали на поле, вели игру. Но затем мы немного потеряли нити игры. Во втором тайме мы также быстро забили гол, могли забить еще. А потом мы начали идти в ненужную авантюру, терять мячи. Было какое-то недопонимание. Нужно это улучшать. Я считаю, что мы это можем быстро пресечь. Мы увидели, над чем нужно работать. Теперь сделаем выводы и в дальнейших играх не будем допускать эти ошибки.

- Мирча Луческу показал мудрость при подборе состава. Мы увидели, пожалуй, оптимальный вариант защитной линии на сегодняшний день…
- Это опыт тренера. 50 лет тренерской карьеры – не знаю, у кого на счету больше или столько же. Он нам говорит: «Я видел многое. Вы, главное, меня слушайте, я вам хочу помочь прогрессировать, достигать результатов прямо здесь и сейчас. Если вы меня будете слушать, я вам постараюсь как можно больше передать всего». И как мы видим, если мы выполняем то, что от нас требует тренер, то у нас это получается и приносит результат. Мы будем только улучшать то, что от нас требуют, делать поменьше ошибок и побольше положительных действий в нашей игре.

- Георгий Бущан продемонстрировал сегодня сверхнадежность. Насколько это помогло линии обороны и всей команде в матче?
- Всегда, когда каждый игрок отличается положительными действиями, и когда все друг другу помогают если кто-то ошибается, это делает команду сплоченной, уверенной, и последующие действия даются лучше и лучше. Когда мы действуем как одна команда, знаем, что делаем на поле, то у нас все получается. Эта уверенность передается от игрока к игроку.

- Впереди в Лиге чемпионов еще более сложные соперники. На что способна ваша команда?
- Мы понимаем, мы к этому стремились, затем и выходили в группу. Надеемся на самое лучшее. Уверен, что мы будем только улучшать нашу игру, и у нас впереди будут большие победы и прогресс

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Источник — ФК Динамо Киев

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