Артем ФРАНКОВ – о Реброве: «Браво, Серега! Тебе и вправду нет равных!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поздравил главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва с выходом в групповой раунд Лиги чемпионов.

«Не забуду поздравить и великолепного Сергея Реброва, который недрожащей рукой провёл через квалификацию откровенного аутсайдера и теперь вполне может сразиться в группе с «Динамо». Браво, «Ференцварош!

Хотя в концовке матча с «Мольде» им очень тяжко пришлось... Ну дык - «Селтик», «Динамо» (Загреб), а эти самые сложные)))

Браво, Серега! Тебе и вправду нет равных!», – написал Франков в телеграм-канале.

Напомним, «Ференцварош» будет сеяться из четвертой корзины, а это значит, что венгерский клуб может стать соперником как «Динамо» (3-я корзина), так и «Шахтера» (2-я корзина).