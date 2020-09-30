Артем ФРАНКОВ – о Реброве: «Браво, Серега! Тебе и вправду нет равных!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поздравил главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва с выходом в групповой раунд Лиги чемпионов.
«Не забуду поздравить и великолепного Сергея Реброва, который недрожащей рукой провёл через квалификацию откровенного аутсайдера и теперь вполне может сразиться в группе с «Динамо». Браво, «Ференцварош!
Хотя в концовке матча с «Мольде» им очень тяжко пришлось... Ну дык - «Селтик», «Динамо» (Загреб), а эти самые сложные)))
Браво, Серега! Тебе и вправду нет равных!», – написал Франков в телеграм-канале.
Напомним, «Ференцварош» будет сеяться из четвертой корзины, а это значит, что венгерский клуб может стать соперником как «Динамо» (3-я корзина), так и «Шахтера» (2-я корзина).
Источник — Telegram
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