Артем ФРАНКОВ – о Реброве: «Браво, Серега! Тебе и вправду нет равных!»

Специалист высоко оценил достижение украинского тренера

  • 30.09.2020 09:43
  • 1337 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ФРАНКОВ – о Реброве: «Браво, Серега! Тебе и вправду нет равных!»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поздравил главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва с выходом в групповой раунд Лиги чемпионов.

«Не забуду поздравить и великолепного Сергея Реброва, который недрожащей рукой провёл через квалификацию откровенного аутсайдера и теперь вполне может сразиться в группе с «Динамо». Браво, «Ференцварош!

Хотя в концовке матча с «Мольде» им очень тяжко пришлось... Ну дык - «Селтик», «Динамо» (Загреб), а эти самые сложные)))

Браво, Серега! Тебе и вправду нет равных!», – написал Франков в телеграм-канале.

Напомним, «Ференцварош» будет сеяться из четвертой корзины, а это значит, что венгерский клуб может стать соперником как «Динамо» (3-я корзина), так и «Шахтера» (2-я корзина).

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Источник — Telegram

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Комментарии
    Alex323
    online
      Alex323, 30.09.2020 09:54
    0
    Реброва на Шахтар.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 30.09.2020 09:54
    0
    Реброва на Шахтар.
    Ссылка
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