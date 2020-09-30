В среду, 30-го сентября, состоится матч за Суперкубок Германии, в котором «Бавария» сыграет против дортмундской «Боруссии».
Поединок пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
«Боруссия Дортмунд» – «Бавария». Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Германии
В прямом эфире поединок «Боруссия Дортмунд» – «Бавария» покажет видеосервис Megogo.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия Дортмунд» – «Бавария».
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Источник — Sport.ua
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