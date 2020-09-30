Карлос ДЕ ПЕНА: «Алло, Лига чемпионов? До встречи!»

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена поделился эмоциями от победы над «Гентом» (3:0), которая вывела киевлян в групповой этап Лиги чемпионов:
«Алло, Лига чемпионов? До скорой встречи!», - написал футболист в Instagram.
Отметим, что в этом матче Де Пена отметился голом с пенальти.
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Источник — Sport.ua
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