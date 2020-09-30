Карлос ДЕ ПЕНА: «Алло, Лига чемпионов? До встречи!»

Хавбек «Динамо» доволен выходом в групповой этап Лиги чемпионов

  • 30.09.2020 08:06
  • 1376 просмотров
  • 4 комментария
Карлос ДЕ ПЕНА: «Алло, Лига чемпионов? До встречи!»
© instagram.com/carlosdepena

Полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена поделился эмоциями от победы над «Гентом» (3:0), которая вывела киевлян в групповой этап Лиги чемпионов:

«Алло, Лига чемпионов? До скорой встречи!», - написал футболист в Instagram.

Отметим, что в этом матче Де Пена отметился голом с пенальти.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 30.09.2020 08:24
    +1
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 30.09.2020 08:22
    -3
    Опа где вы суки минусовые Динамо будет рвать вашу жопу пока ваш крик не услышат в Киеве
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 30.09.2020 08:21
    +2
    единственное преобретение тем более на халяву которое отдается на поле до последнего !!молодчага Карлос !!
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 30.09.2020 08:10
    -9
    Давай не пезди иделай
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 30.09.2020 08:21
    +2
    единственное преобретение тем более на халяву которое отдается на поле до последнего !!молодчага Карлос !!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 30.09.2020 08:24
    +1
    Ссылка
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