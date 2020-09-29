ВИДЕО. За игру рукой Пластуна. Де Пена с пенальти удвоил перевес Динамо

Во вторник, 29 сентября, проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и бельгийским «Гентом».
Киевляне удвоили перевес в счете на 36-й минуте. Игорь Пластун сыграл рукой, и Карлос Де Пена реализовал пенальти.
ГОЛ! 2:0. Карлос Де Пена, 36 мин. (пенальти)
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Источник — Футбол 1/2/3
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