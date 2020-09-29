ВИДЕО. За игру рукой Пластуна. Де Пена с пенальти удвоил перевес Динамо

Киевляне забили второй гол в поединке Лиги чемпионов на 36-й минуте

  • 29.09.2020 22:45
  • 4111 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. За игру рукой Пластуна. Де Пена с пенальти удвоил перевес Динамо
© ФК Динамо Киев. Карлос Де Пена

Во вторник, 29 сентября, проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и бельгийским «Гентом».

Киевляне удвоили перевес в счете на 36-й минуте. Игорь Пластун сыграл рукой, и Карлос Де Пена реализовал пенальти.

ГОЛ! 2:0. Карлос Де Пена, 36 мин. (пенальти)

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    janu0320
    online
      janu0320, 29.09.2020 23:28
    0
    вот так наши украинцы в Бельгии "прославляют" Украину
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 29.09.2020 23:27
    0
    FidanFCCO, 29.09.2020 22:50
    И где тут пенальти?Он себе в руку попал сам,мяч направление не поменял
    скорость мяча снизил и соответственно скорость отскока
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 29.09.2020 23:25
    0
    сомнительный пенальти, но положение руки неестественное, при желании мог так не выставлять, видимо за это и пенальти.
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 29.09.2020 23:03
    +1
    Predator, 29.09.2020 22:50
    там безус, здесь пластун. Что то здесь не чисто зачем шубы переводить. Дырявые и так бы выиграли
    И Яремчук 20 мин поиграл и бросил.
    Ссылка
    FidanFCCO
      FidanFCCO, 29.09.2020 22:50
    -2
    И где тут пенальти?Он себе в руку попал сам,мяч направление не поменял
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 29.09.2020 22:50
    -5
    там безус, здесь пластун. Что то здесь не чисто зачем шубы переводить. Дырявые и так бы выиграли
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 29.09.2020 23:03
    +1
    Predator, 29.09.2020 22:50
    там безус, здесь пластун. Что то здесь не чисто зачем шубы переводить. Дырявые и так бы выиграли
    И Яремчук 20 мин поиграл и бросил.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 29.09.2020 23:28
    0
    вот так наши украинцы в Бельгии "прославляют" Украину
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 29.09.2020 23:27
    0
    FidanFCCO, 29.09.2020 22:50
    И где тут пенальти?Он себе в руку попал сам,мяч направление не поменял
    скорость мяча снизил и соответственно скорость отскока
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 29.09.2020 23:25
    0
    сомнительный пенальти, но положение руки неестественное, при желании мог так не выставлять, видимо за это и пенальти.
    Ссылка
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