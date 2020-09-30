Василий УТКИН: «Краснодар прошел бы Динамо семь раз из восьми»

Известный российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о победе «Динамо» над «Гентом» (3:0) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. Специалист считает, что если украинский клуб вышел в групповой раунд ЛЧ, то и российский «Краснодар» сможет.

«Киев прошел квалификацию ЛЧ. Значит, и «Краснодар» может. Ведь в личной встрече «Краснодар» бы прошел киевское «Динамо» семь раз из восьми. Кто-то сомневается? Мне так кажется. Не спорьте.

Но ПАОК - не Гент. ПАОК дико упорен и вязок», - написал Уткин.