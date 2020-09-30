Василий УТКИН: «Краснодар прошел бы Динамо семь раз из восьми»

Известный российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о победе «Динамо» над «Гентом» (3:0) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. Специалист считает, что если украинский клуб вышел в групповой раунд ЛЧ, то и российский «Краснодар» сможет.
«Киев прошел квалификацию ЛЧ. Значит, и «Краснодар» может. Ведь в личной встрече «Краснодар» бы прошел киевское «Динамо» семь раз из восьми. Кто-то сомневается? Мне так кажется. Не спорьте.
Но ПАОК - не Гент. ПАОК дико упорен и вязок», - написал Уткин.
Источник — Telegram
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По закону жанра после этого трепа Краснодар должен вылететь в ЛЕ
Вы невнимательно читали статью. Уткин сравнивает не ПАОК с ДК, а ПАОК с Гентом и ДК с Краснодаром.
Теперь по Уткину. Думаю, ДК примерно равно по силам Краснодару (могу ошибаться, не сильно слежу за последними), но ситуация прямо противоположна, и наоборот, ДК прошло бы Краснодар 7 из 8 раз, даже с Хацкевичем у руля, русские с нами всегда играли слабенько.
И да, аргументы у Уткина железные
Летать так летать я им помашу рукой!
Суперсерия а-ля 1972 Канада-СССР из 8 матчей?
Краснодар выиграет 7 матчей из 8?
Бред. Да я даже не поставил бы на их победу по очкам, в этом потенциальном соревновании ...
По закону жанра после этого трепа Краснодар должен вылететь в ЛЕ
По закону жанра после этого трепа Краснодар должен вылететь в ЛЕ
По закону жанра после этого трепа Краснодар должен вылететь в ЛЕ
Вы невнимательно читали статью. Уткин сравнивает не ПАОК с ДК, а ПАОК с Гентом и ДК с Краснодаром.
Теперь по Уткину. Думаю, ДК примерно равно по силам Краснодару (могу ошибаться, не сильно слежу за последними), но ситуация прямо противоположна, и наоборот, ДК прошло бы Краснодар 7 из 8 раз, даже с Хацкевичем у руля, русские с нами всегда играли слабенько.
И да, аргументы у Уткина железные
Летать так летать я им помашу рукой!
Суперсерия а-ля 1972 Канада-СССР из 8 матчей?
Краснодар выиграет 7 матчей из 8?
Бред. Да я даже не поставил бы на их победу по очкам, в этом потенциальном соревновании ...
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