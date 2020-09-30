Василий УТКИН: «Краснодар прошел бы Динамо семь раз из восьми»

Комментатор высказался о проходе украинского клуба в групповой этап Лиги чемпионов

  • 30.09.2020 07:49
  • 6060 просмотров
  • 18 комментариев
Василий УТКИН: «Краснодар прошел бы Динамо семь раз из восьми»
© kubnews.ru. Василий Уткин

Известный российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о победе «Динамо» над «Гентом» (3:0) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов. Специалист считает, что если украинский клуб вышел в групповой раунд ЛЧ, то и российский «Краснодар» сможет.

«Киев прошел квалификацию ЛЧ. Значит, и «Краснодар» может. Ведь в личной встрече «Краснодар» бы прошел киевское «Динамо» семь раз из восьми. Кто-то сомневается? Мне так кажется. Не спорьте.
Но ПАОК - не Гент. ПАОК дико упорен и вязок», - написал Уткин.

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Источник — Telegram

(39 голосов)

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Комментарии
    VolodymyrF
      VolodymyrF, 30.09.2020 08:36
    0
    Васілій поре муйню сім разів з восьми. Один раз він тверезий.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 30.09.2020 08:34
    +1
    Sentinel, 30.09.2020 07:56
    То есть ПАОК дико упорен и вязок, а Динамо, пропустившее за три игры 1 мяч, нет?
    По закону жанра после этого трепа Краснодар должен вылететь в ЛЕ
    Скажу безотносительно к словам Уткина. Мое мнение о его словах ниже.
    Вы невнимательно читали статью. Уткин сравнивает не ПАОК с ДК, а ПАОК с Гентом и ДК с Краснодаром.
    Теперь по Уткину. Думаю, ДК примерно равно по силам Краснодару (могу ошибаться, не сильно слежу за последними), но ситуация прямо противоположна, и наоборот, ДК прошло бы Краснодар 7 из 8 раз, даже с Хацкевичем у руля, русские с нами всегда играли слабенько.
    И да, аргументы у Уткина железные
    Ссылка
    Український Крим
      Український Крим, 30.09.2020 08:28
    -1
    С этим Динамо даже Шахте справиться под большим вопросом! А тут Краснодар
    Ссылка
    vitaly78
      vitaly78, 30.09.2020 08:27
    -1
    Динамо 8 из 8 вздрючило бы твой Краснодар 5-0, Вася!!!
    Ссылка
    vladimir5d
      vladimir5d, 30.09.2020 08:23
    +1
    Мне так кажется. Не спорьте.Железная логика у Уткина.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.09.2020 08:18
    +1
    ЛетЯть утки...
    Летать так летать я им помашу рукой!
    Суперсерия а-ля 1972 Канада-СССР из 8 матчей?
    Краснодар выиграет 7 матчей из 8?
    Бред. Да я даже не поставил бы на их победу по очкам, в этом потенциальном соревновании ...
    Ссылка
    Saar
      Saar, 30.09.2020 08:15
    -1
    Отсо"ли бы кацапы 8 из 8
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 30.09.2020 08:14
    0
    Жирик только в спорте
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 30.09.2020 08:14
    0
    Жирик только в спорте
    Ссылка
    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 30.09.2020 08:09
    +4
    Болеем за греков!
    Ссылка
    Oleg Gerachenko
    online
      Oleg Gerachenko, 30.09.2020 08:05
    +3
    И то только во сне!
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 30.09.2020 08:00
    +3
    Вот всем хорош Василий, особенно языком.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 30.09.2020 07:58
    -3
    Если бы, да кабы были бы у этого бегемота мозги!!! А так всё заплыло жиром и соображалка на нуле! Утка - одним словом!!!
    Ссылка
    Мария Потапчук
    online
      Мария Потапчук, 30.09.2020 07:57
    +12
    А Динамо Москва прошла бы Локомотив 7 раз из 7. Но проглотила сразу с первого
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 07:56
    +11
    То есть ПАОК дико упорен и вязок, а Динамо, пропустившее за три игры 1 мяч, нет?
    По закону жанра после этого трепа Краснодар должен вылететь в ЛЕ
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 30.09.2020 07:55
    +10
    мля семь раз из восьми был бы отсосос а Васины фантазии ну то такэ!!
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 30.09.2020 07:53
    +6
    Эх Вася Вася.
    Ссылка
    Yaroslav1107
      Yaroslav1107, 30.09.2020 07:51
    +8
    Даже смешно читать, если честно
    Ссылка
    Мария Потапчук
    online
      Мария Потапчук, 30.09.2020 07:57
    +12
    А Динамо Москва прошла бы Локомотив 7 раз из 7. Но проглотила сразу с первого
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.09.2020 07:56
    +11
    То есть ПАОК дико упорен и вязок, а Динамо, пропустившее за три игры 1 мяч, нет?
    По закону жанра после этого трепа Краснодар должен вылететь в ЛЕ
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 30.09.2020 07:55
    +10
    мля семь раз из восьми был бы отсосос а Васины фантазии ну то такэ!!
    Ссылка
    Yaroslav1107
      Yaroslav1107, 30.09.2020 07:51
    +8
    Даже смешно читать, если честно
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 30.09.2020 07:53
    +6
    Эх Вася Вася.
    Ссылка
    Eugene Vrubel
    online
      Eugene Vrubel, 30.09.2020 08:09
    +4
    Болеем за греков!
    Ссылка
    Oleg Gerachenko
    online
      Oleg Gerachenko, 30.09.2020 08:05
    +3
    И то только во сне!
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 30.09.2020 08:00
    +3
    Вот всем хорош Василий, особенно языком.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 30.09.2020 08:34
    +1
    Sentinel, 30.09.2020 07:56
    То есть ПАОК дико упорен и вязок, а Динамо, пропустившее за три игры 1 мяч, нет?
    По закону жанра после этого трепа Краснодар должен вылететь в ЛЕ
    Скажу безотносительно к словам Уткина. Мое мнение о его словах ниже.
    Вы невнимательно читали статью. Уткин сравнивает не ПАОК с ДК, а ПАОК с Гентом и ДК с Краснодаром.
    Теперь по Уткину. Думаю, ДК примерно равно по силам Краснодару (могу ошибаться, не сильно слежу за последними), но ситуация прямо противоположна, и наоборот, ДК прошло бы Краснодар 7 из 8 раз, даже с Хацкевичем у руля, русские с нами всегда играли слабенько.
    И да, аргументы у Уткина железные
    Ссылка
    vladimir5d
      vladimir5d, 30.09.2020 08:23
    +1
    Мне так кажется. Не спорьте.Железная логика у Уткина.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.09.2020 08:18
    +1
    ЛетЯть утки...
    Летать так летать я им помашу рукой!
    Суперсерия а-ля 1972 Канада-СССР из 8 матчей?
    Краснодар выиграет 7 матчей из 8?
    Бред. Да я даже не поставил бы на их победу по очкам, в этом потенциальном соревновании ...
    Ссылка
    VolodymyrF
      VolodymyrF, 30.09.2020 08:36
    0
    Васілій поре муйню сім разів з восьми. Один раз він тверезий.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 30.09.2020 08:14
    0
    Жирик только в спорте
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 30.09.2020 08:14
    0
    Жирик только в спорте
    Ссылка
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