ФРАНКОВ: «Созданные Гентом моменты – это такой звоночек на будущее»

Футбольный журналист прокомментировал победу «Динамо» в квалификации ЛЧ

  • 30.09.2020 04:23
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ФРАНКОВ: «Созданные Гентом моменты – это такой звоночек на будущее»
© УЕФА

Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Гентом» (3:0) в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов:

«Количество моментов, созданных и нереализованных «Гентом» – такой звоночек на будущее. Чтоб нам эти откровенно фарсовые и фартовые моменты потом боком не повылезали! 10 сэйвов Бущана – и почти все после ударов в упор. Никогда такого не видел и не хочу видеть – потому что может очень плохо кончиться. Слушайте, я знаю, что такое играть по счету, но эта игра выглядит иначе, ей-ей!

Ладно, давайте о хорошем. Поздравляю всех с первым за 8 лет прохождением Динамо квалификации Лиги чемпионов! Оказывается, можно, оказывается, даже нужно, особенно если опытный и успешный тренер понимает, что делает и какие у него соперники. Я далек от дифирамбов и восхвалений по мотивам такой игры, но это уже у нас планочка требований вверх поехала - вот кто летом верил в группу Лиги чемпионов? Не нужно мне признаваться – себе признайтесь, там наверняка и опросы были.

Так что, Мирча Луческу, низкий поклон и большое спасибо. Но не останавливаться, ни в коем случае не останавливаться! Тащите нас наверх – за уши, за нос, за руки, да хоть за яйца, лишь бы в правильную сторону! Я знаю – будут неудачи, но сделаю все зависящее от себя, чтобы и команда, и болельщики воспринимала их как уроки, но не как катастрофы и «все пропало».

Верю – побед и позитива будет больше, верю – эта команда способна приложить к результату еще и впечатляющую игру, верю – у нас, может, еще не сложился, но складывается умный и дисциплинированный коллектив единомышленников, на золу проникающийся пресловутой психологией победителей! Только вперед! Тем более теперь такие ребята смотрят за происходящим со стен Олимпийского».

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