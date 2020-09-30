Впервые за 5 лет у Украины будет 2 клуба на групповом этапе Лиги чемпионов

Жеребьевка группового раунда ЛЧ пройдет 1 октября в швейцарском Ньоне

  • 30.09.2020 02:23
  • 742 просмотра
  • 1 комментарий
Впервые за 5 лет у Украины будет 2 клуба на групповом этапе Лиги чемпионов
© УЕФА

Украина будет представлена двумя клубами в групповом раунде Лиги чемпионов впервые с сезона 2016/17.

Киевское «Динамо» будет сеяться с 3-й корзины, а шарик с донецким «Шахтером» на жеребьевке будут вытягивать из 2-й корзины. Процедура жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября в 19:00 по киевскому времени.

Четыре сезона подряд вице-чемпионы Украины не могли преодолеть квалификационный барьер. «Шахтер» в сезоне 2016/17, а потом «Динамо» в следующем розыгрыше – дружно проиграли швейцарскому «Янг Бойз». Затем непреодолимым препятствием на пути киевлян в квалификации ЛЧ становились нидерландский «Аякс» и бельгийский «Брюгге». И, наконец, квалификация ЛЧ пройдена командой Мирчи Луческу.

Выступления «Шахтера» в Лиге чемпионов за последние 5 лет

Выступления «Динамо» в Лиге чемпионов за последние 5 лет

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 30.09.2020 02:48
    +1
    Слава Баудулаю!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 30.09.2020 02:48
    +1
    Слава Баудулаю!
    Ссылка
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